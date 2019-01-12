Состояние раненых в Ингушетии полицейских названо тяжелым

12 января 2019, 21:00

Полицейские, пострадавшие при обстреле машины начальника Центра противодействия экстремизму в Ингушетии, помещены в реанимацию, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", трое полицейских получили сегодня ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал.

"В результате обстрела автомобиля пострадали трое сотрудников полиции. Они переведены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние врачи оценивают как тяжелое", - цитирует свой источник "Интерфакс".

Источник уточнил, что автомобиль начальника ЦПЭ был обстрелян в Сунженском районе по дороге в аэропорт "Магас".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.