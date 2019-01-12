12 января 2019, 21:00
Состояние раненых в Ингушетии полицейских названо тяжелым
Полицейские, пострадавшие при обстреле машины начальника Центра противодействия экстремизму в Ингушетии, помещены в реанимацию, сообщил источник.
Как писал "Кавказский узел", трое полицейских получили сегодня ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал.
"В результате обстрела автомобиля пострадали трое сотрудников полиции. Они переведены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние врачи оценивают как тяжелое", - цитирует свой источник "Интерфакс".
Источник уточнил, что автомобиль начальника ЦПЭ был обстрелян в Сунженском районе по дороге в аэропорт "Магас".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.
"В убийстве Ибрагима Белхароева участвовало несколько человек", "Раненые росгвардейцы перевезены из Назрани в Москву", "МВД Ингушетии подтвердило ранение двух силовиков".
12 января 2019, 21:28
-
Транскам открыт для движения
Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали возобновлено сегодня вечером, сообщило МЧС.
12 января 2019, 21:00
-
Состояние раненых в Ингушетии полицейских названо тяжелым
Полицейские, пострадавшие при обстреле машины начальника Центра противодействия экстремизму в Ингушетии, помещены в реанимацию, сообщил источник.
12 января 2019, 20:26
-
Три человека пострадали при обстреле машины начальника ЦПЭ в Ингушетии
Трое полицейских ранены в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, сам он не пострадал, сообщили источники.
12 января 2019, 19:57
-
Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов за неделю
Азербайджанские солдаты с 6 по 12 января сделали 1100 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.
12 января 2019, 19:15
-
Человек погиб при падении машины с обрыва в Северной Осетии
Автомобиль сорвался в обрыв в Алагирском районе, погиб один человек, сообщило МЧС.
-
12 января 2019, 17:56
Военные проигнорировали акцию протеста в Гюмри
-
12 января 2019, 16:06
Гуковские шахтеры на пикете пригрозили властям голодовкой
-
12 января 2019, 13:46
Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане
-
12 января 2019, 09:411
Близкие заявили о подложности обращения Гусейнова из СИЗО
-
12 января 2019, 06:55
Следствие потребовало продлить арест Кочаряна на два месяца
-
12 января 2019, 05:47
Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа
-
12 января 2019, 21:28
Транскам открыт для движения
-
12 января 2019, 21:00
Состояние раненых в Ингушетии полицейских названо тяжелым
-
12 января 2019, 20:26
Три человека пострадали при обстреле машины начальника ЦПЭ в Ингушетии
-
12 января 2019, 19:57
Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов за неделю
-
12 января 2019, 19:15
Человек погиб при падении машины с обрыва в Северной Осетии
-
12 января 2019, 17:26
Пикетчица в Волгограде указала властям на проблемы горожан
-
12 января 2019, 15:24
НАК объявил убитых в Дагестане вербовщиками ИГ*
-
12 января 2019, 14:304
Акция памяти Аветисянов началась у военной базы в Гюмри
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 января 2019, 20:26
Три человека пострадали при обстреле машины начальника ЦПЭ в Ингушетии
-
12 января 2019, 16:38
Ингушские правозащитники посмертно наградили активиста Хашагульгова
-
03 января 2019, 16:52
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговВ Ингушетии определили имена Героев гражданского общества 5
-
24 декабря 2018, 22:06
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговЕвкуров пошел ва-банк? 1
-
21 декабря 2018, 22:36
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговВ Ингушетии никогда не позволят выгнать со двора гостей и тем более стариков.
-
19 декабря 2018, 16:05
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговСтанет ли Гуцериев, жертвой поклепа Запашного? 1
-
18 декабря 2018, 21:08
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговАдвокат Андрей Сабинин обжаловал постановление суда об освобождении Магомеда Бекова 2
-
12 января 2019, 20:20Анжела Матиева подала заявление в Малгобекский суд
-
10 января 2019, 22:49В Ингушетии открываются курсы по изучению грузинского языка, культуры и истории.
-
10 января 2019, 15:06Жертвами долевых рейдеров стала и наша семья
-
08 января 2019, 21:11Ситуация с родным языком в аулах Адыгеи характеризуется как критическая
-
06 января 2019, 12:09У пенсионеров блошиного рынка г. Сочи нет постоянного места для торговли
-
26 декабря 2018, 15:49
В ноябре 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали шесть человек
-
07 декабря 2018, 16:263
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в третьем квартале 2018 года по данным Кавказского Узла
-
17 декабря 2018, 19:18
Хамхоев Иса Бауматгиреевич
-
16 июля 2018, 21:455
Юсупова (Долиева) Пятимат Мухарбековна
-
05 июля 2018, 15:02
Муцольгов Магомед
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
14 ноября 2016, 21:04Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права. Инструкция
-
03 января 2019, 16:411
Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!"
-
10 декабря 2018, 21:164
Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон