Силовики стрельбой погасили конфликт у больницы в Сунже

25 августа 2020, 17:09

Сотни человек собрались у Сунженской больницы, куда госпитализировали участников межтейпового конфликта. Чтобы предотвратить новое столкновение, бойцы ОМОНа стреляли в воздух, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня были ранены девять участников конфликта со стрельбой в Сунженском районе, еще три получили травмы во время последовавшей драки, сообщили сегодня источники. Из 12 пострадавших госпитализированы семь. По данным источников, причиной конфликта стал спор из-за вакантной должности главы сельской администрации.

Члены двух крупных семейств повздорили из-за места в руководстве станицы Нестеровской, у участников столкновения были пистолеты и ножи, сообщил Telegram-канал Baza. На видео, опубликованном Telegram-каналом "Главком РИ", на земле лежит человек с окровавленными ногами. Ему разрезают ножом штанину, оказывая помощь.

Около 300 человек собрались у Сунженской больницы, куда доставили пострадавших в конфликте в станице Нестеровской. Чтобы предотвратить вспыхнувший у ворот больницы конфликт, бойцы ОМОНа открыли стрельбу в воздух. В настоящее время у больницы дежурят около 50 силовиков, передало "РЕН ТВ".

На видео, опубликованном сегодня на Telegram-канале Mash, на людной улице слышны звуки выстрелов и женские крики. "Перестрелка в Ингушетии продолжилась возле Сунженской больницы. Туда приехали родственники обеих повздоривших семей", - сказано в комментарии к видео.

Telegram-канал 112 опубликовал список из девяти пострадавших. Там четыре человека с фамилий Хациев, четыре - с фамилией Ферзаули, и один Альтемиров.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации анонимных Telegram-каналов. На сайтах МВД Ингушетии и республиканского управления Следкома, по состоянию на 17.05 мск 25 августа, нет информации о конфликте в Сунженском районе.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.