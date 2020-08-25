Жертвами конфликта тейпов в Ингушетии стали 12 человек

25 августа 2020, 16:16

Ранены девять участников конфликта со стрельбой в Сунже, еще три получили травмы во время последовавшей драки, сообщили сегодня источники.

По данным источника, столкновение произошло между членами двух тейпов из предгорного села Аршты, причем конфликт начался еще 24 августа. "Жители села Аршты вчера подрались в Сунже недалеко от торгового комплекса. Во вторник конфликт продолжился в селе Берд-Юрт. В ход пошли ножи, палки и травматическое оружие. Участники потасовки получили резаные раны и различные травмы", - рассказал он.

Источник предположил, что спор возник из-за вакантной должности в сельской администрации, информировал "Интерфакс".

Тейпы - родовые группы, характерные для ингушского и чеченского этносов. Тейповая организация и тейповые связи до сегодняшнего дня сохраняют свое значение на Северном Кавказе, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Вайнахи".

Между родственниками раненых произошла драка, в ходе которой пострадали еще трое, со ссылкой на собственный источник передал ТАСС. Всего из 12 человек, получивших травмы, госпитализированы семь, сообщили в Сунженской районной больнице.

"Один из пострадавших после операции находится в реанимации, у него было проникающее ранение. Еще шесть человек в состоянии средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии. Остальные осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение", - процитировало издание представителя больницы.

Отметим, что конфликт в Сунже произошел на фоне еще четырех вооруженных инцидентов, произошедших в Сунженском районе с начала года. Так, 23 августа в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.