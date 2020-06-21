Умер участник перестрелки с силовиками в Москве Ратмир Галаев

21 июня 2020, 18:40

Скончался в больнице уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, устроивший 15 июня перестрелку с полицейскими на Ленинском проспекте в Москве, сообщили сегодня следователи.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Назрани Ратмир Галаев, по версии следствия, открыл огонь по полицейским в Москве и был ранен ответной стрельбой. Ранения получили и двое полицейских. Отец Галавева оказался отставным офицером ингушского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков., а его дядя - бывшим министром имущественных отношений Ингушетии. По версии отца, Ратмир Галаев имел психическими отклонения. Пользователи соцсети поспорили о причинах, по которым Галаев мог устроить перестрелку с правоохранителями.

Устроивший перестрелку на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице, сообщил сегодня ТАСС. "Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, скончался", – привело агентство слова представителя Главного следственного управления Следкома по Москве Юлии Ивановой. Информацию о смерти Галаева опубликовало со ссылкой на Следком также РИА Новости.

После перестрелки были госпитализированы и двое правоохранителей – Сергей Крылов и Алексей Поярков. Оба находились в тяжелом состоянии. У одного из них были диагностированы множественные огнестрельные ранения, он был прооперирован. Руководство МВД сообщило о решении наградить полицейских.

Отец Галаева заявил, что его сына могли спровоцировать. По его словам, он был вспыльчивым и остро реагировал на оскорбления. Отец указал и на то, что по опубликованному в интернете видео перестрелки нельзя судить о причинах инцидента, поскольку оно демонстрирует только сам момент перестрелки.