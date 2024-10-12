Следком прокомментировал нападение на силовиков в Ингушетии

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По факту нападения на силовиков в Ингушетии возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Ведомство подтвердило гибель трех человек, среди которых один сотрудник полиции.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные поздно вечером 11 октября обстреляли машину силовиков в Магасе, погибли три человека, проинформировали Telegram-каналы. Ряд источников сообщили, что погибшие - сотрудники центра противодействия экстремизму, по данным других источников, погиб сотрудник патрульно-постовой службы и его родные. Автомобиль, на котором передвигались участники нападения, найден сожженным в Северной Осетии.

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту нападения на машину силовиков по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом ведомство сообщило сегодня, 12 октября на официальном сайте.

По данным следствия, на автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Ингушетии, было совершено нападение "в городе Назрань, на участке местности, прилегающей к федеральной трассе "Кавказ". В результате погибли, по предварительным данным, три человека, в том числе один сотрудник полиции.

Нападение на силовиков в Магасе стало вторым за месяц. Ему предшествовала спецоперация в Магасе и Назрани, в ходе которой семь человек были задержаны, один убит.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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