Источники сообщили о покушении на силовиков близ Магаса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные обстреляли машину силовиков в Магасе, погибли три человека, проинформировали Telegram-каналы. Ряд источников сообщили, что погибшие - сотрудники центра противодействия экстремизму, по данным других источников, погиб сотрудник патрульно-постовой службы и его родные.

При въезде в Магас неизвестными была расстреляна машина с сотрудниками Центра противодействия экстремизму. По предварительным данным, погибли Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев.Также в расстрелянной машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, он не пострадал, сообщила сегодня "База".

По данным Mash, в обстрелянной машине в Ингушетии был сотрудник патрульно-постовой службы из Магаса Ильяс Аушев, вместе с родственниками - двумя гражданскими - он ехал в районе Магасовского круга, где машину обстреляли неизвестные, который удалось скрыться. Троих раненых мужчин забрали в больницу, там они скончались.

Источник в правоохранительных органах подтвердил Риа "Новости", что неизвестные обстреляли сотрудников Центра "Э" , предположительно есть пострадавшие.

Официально информация об обстреле силовиков близ Магаса к 22.50 мск не подтверждена.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в Росс