Автомобиль участников нападения в Магасе найден сожженым

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"Лада 2115", на которой, по данным силовиков, передвигались участники нападения в Магасе, найдена сожженой в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные поздно вечером 11 октября обстреляли машину силовиков в Магасе, погибли три человека, проинформировали Telegram-каналы. Ряд источников сообщили, что погибшие - сотрудники центра противодействия экстремизму, по данным других источников, погиб сотрудник патрульно-постовой службы и его родные.

Автомобиль, на котором, предположительно, передвигались участники нападения на силовиков в Магасе, найден в Северной Осетии, он сожжен, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии.

"Лада 2115" найдена на территории сельского поселения Майское в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись.

Нападение на силовиков в Магасе стало вторым за месяц. Ему предшествовала спецоперация в Магасе и Назрани, в ходе которой семь человек были задержаны, один убит.

Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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