Задержание боевиков в Ингушетии. 30 сентября 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал https://t.me/sapakavkaz/2862

30 сентября 2024, 10:52

Предполагаемый боевик убит в Ингушетии во время операции по задержанию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь жителей Ингушетии готовили серию терактов и диверсий, в Магасе и Назрани силовики провели операцию по их задержанию, во время которой один из предполагаемых боевиков был убит, сообщила ФСБ.

По данным ФСБ, сотрудники ведомства провели операцию по задержанию восьмерых жителей Ингушетии, которые, согласно версии следствия, готовили серию диверсий на объектах энергетики и серию терактов против сотрудников правоохранительных органов.

Семеро подозреваемых задержаны в городах Магас и Назрань. Один из жителей Ингушетии при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит. Остальные подозреваемые арестованы, передало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

Агентство также опубликовало видео ФСБ с задержанием жителей Ингушетии. На кадрах показаны силовики в военной экипировке, которые взламывают дверь в квартире, затем они пытаются проникнуть внутрь, при этом начинается стрельба.

Затем показана одна из комнат, на полу лежит человек, вокруг него видна кровь, затем показаны несколько пистолетов. После этого на кадрах виден военный грузовик с силовиками в военной экипировке. После показаны задержанные в наручниках, которые дают силовиками показания. Далее показан военный, он раскладывает на полу оружие и боеприпасы – четыре гранаты, три ножа, пистолет, патроны, а также магазины к автомату и к пистолету. Далее показан гранатомет и пять автоматов Калашникова.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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