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23:16, 11 октября 2024

Нападение на силовиков в Магасе стало вторым за месяц вооруженным инцидентом в Ингушетии

Обстановка на месте происшествия. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти" от 11.10.24, https://t.me/bbbreaking/191743.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обстрелу машины силовиков в Магасе предшествовала спецоперация силовиков в Магасе и Назрани, в ходе которой семь человек были задержаны, а один убит.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные обстреляли машину силовиков в Магасе, погибли три человека, проинформировали Telegram-каналы. Ряд источников сообщили, что погибшие - сотрудники центра противодействия экстремизму, по данным других источников, погиб сотрудник патрульно-постовой службы и его родные.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, сегодняшняя перестрелка стала вторым в Ингушетии вооруженным инцидентом за месяц.

30 сентября стало известно, что силовики провели операцию по задержанию восьми жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала видео, на кадрах которого силовики взламывают дверь в квартиру и пытаются проникнуть внутрь, после чего начинается стрельба. Затем показана комната, где на полу лежит человек, вокруг него видна кровь, затем показано несколько пистолетов. Также в ролике показаны гранаты, патроны, гранатомет и пять автоматов Калашникова.

Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Автор: "Кавказский узел"

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