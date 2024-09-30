Перестрелка с силовиками стала первой в Ингушетии за полгода

30 сентября 2024, 12:40

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Перестрелке, в которой силовики убили предполагаемого боевика, предшествовала спецоперация в Карабулаке в начале марта, во время которой были убиты шесть членов "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики провели операцию по задержанию восьмерых жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала видео, на кадрах которого силовики взламывают дверь в квартире и пытаются проникнуть внутрь, после чего начинается стрельба. Затем показана комната, где на полу лежит человек, вокруг него видна кровь, затем показаны несколько пистолетов. Также в ролике показаны гранаты, патроны, гранатомет и пять автоматов Калашникова.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, сегодняшняя перестрелка стала в Ингушетии первым подобным инцидентом за шесть месяцев, со 2 марта 2024 года.

В тот день в одном из кварталов в Карабулаке был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

Что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

В свою очередь контртеррористическая операция в Карабулаке, проведенная в марте, стала в Ингушетии второй за 11 месяцев. До этого режим КТО объявлялся в Ингушетии в апреле 2023 года.

Тогда силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Им дважды удалось скрыться от силовиков – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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