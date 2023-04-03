КТО в Ингушетии введена на фоне сообщений об обстреле силовиков

03 апреля 2023, 21:52

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Силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию об обстреле силовиков до сообщений о введении КТО в Малгобекском районе распространили телеграм-каналы.

Как писал "Кавказский узел", в Малгобекском районе Ингушетии сегодня с 20.00 объявлен режим контртеррористической операции.

29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемых участников вооруженного нападения на пост между Северной Осетии и Ингушетией. Мужчины скрывались на ферме, принадлежащей дяде одного из разыскиваемых. Они находились там несколько дней. Владелец фермы задержан, сообщила сегодня газета "Ингушетия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Примерно в 16:50 мск на окраине Малгобека участковые проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, совершивших нападение на пост ДПС "Волга −14". В результате в районе кошары были обнаружены подозрительные лица, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по правоохранителям", — приводятся в публикации слова источника.

По данным этого источника, нападавшие скрылись, а при перестрелке сотрудник полиции получил касательное ранение.

О том, что сотрудники полиции были обстреляны сегодня в Малгобеке в ходе проверки в кошаре, сообщил и Telegram-канал "Розыск Ингушетия". По его данным, люди, открывшие огонь, скрылись с места. В республике объявлен план "Перехват", постам и передвижным группам силовиков дано указание работать в полной экипировке в усиленном режиме. Беглецы передвигаются на машинах ВАЗ-2107, бордового и синего цвета без государственных регистрационных номеров, указано в публикации.

О том, что один сотрудник полиции получил ранения, проинформировал также Telegram-канал Ingterpol_news и опубликовал фотографию машины с номерным знаком, указав, что это одна из машин, на которой передвигаются напавшие на сотрудников полиции.

"Кавказский узел" пока не располагает официальным подтверждением данной информации телеграм-каналов.

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