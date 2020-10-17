17 октября 2020, 01:05

Несколько предполагаемых боевиков заблокированы в Назрани

Силовики проводят спецоперацию в Назрани, где заблокирована группа из нескольких предполагаемых  боевиков. По предварительным данным, один человек убит. 

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 16 октября в Назрани произошла перестрелка. В ходе перестрелки взорвался автомобиль. 

По данным источника в силовых структурах, несколько боевиков заблокированы в Насыр-Кортском административном округе Назрани. "Проводится спецоперация, территория спецмероприятий оцеплена", - сказал источник, слова которого приводит "Интерфакс".

По предварительным данным источника, один человек погиб при взрыве автомобиля после начавшейся перестрелки. 

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Силовики допрашивают родственников убитых в Грозном предполагаемых боевиков", "Машина обстрелявших силовика в Сурхахи найдена близ Яндаре", "МВД подтвердило версию о подрыве машины в Назрани".

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