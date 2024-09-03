Опубликовано видео нападения на силовиков в Ингушетии

03 сентября 2024, 20:01

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Мужчина, напавший на силовиков в Ингушетии, подошел к посту ДПС в Магасе пешком, перейдя дорогу, нападение длилось несколько секунд, следует из опубликованного видео с места событий. Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с покушением на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", мужчина с отверткой напал сегодня на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД.

Нападению на пост ДПС при въезде в Магас, в результате которого сотрудниками полиции был убит вооруженный отверткой мужчина, предшествовал аналогичный инцидент в столице Чечни в ноябре 2022 года. В Ингушетии это нападение стало вторым вооруженным инцидентом с начала года после КТО в Карабулаке и первой более чем за четыре года атакой с применением холодного оружия.

Видео нападения на силовиков в Ингушетии опубликовал сегодня Telegram-канал Mash Gor. Как следует из видео, мужчина в светлых джинсах и красной футболке быстрой походкой перешел дорогу, перепрыгнув разделитель полос и направился в сторону одного из сотрудников ДПС, при этом жестикулируя. После этого, на записи, сделанной издалека, видно, как один мужчина в одежде, похожей на форменную, отбегает в сторону, рядом с ним находится напавший, затем человек в светлых брюках падает на спину, мужчина в форме отбегает в сторону. Через несколько секунд к лежащему на земле человеку подходит мужчина, склоняется над ним. На посту при этом присутствуют еще как минимум двое мужчин, следует из записи.

О состоянии пострадавшего сотрудника полиции рассказал глава Ингушетии. "Полицейский находится в больнице, серьезных угроз для жизни и здоровья пострадавшего нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В Ингушетии возбудили дело после нападения на инспекторов ДПС на посту в Магасе. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ингушетии.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений". "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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