Сотрудник спецслужб. Фото Пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-kolchugino-neytralizovany-dvoe.html

07 августа 2019, 09:51

Один человек убит в зоне КТО в ингушском селе

В рамках контртеррористической операции в селении Вознесенское убит боевик, планировавший теракт, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) в селении Вознесенское Малгобекского района был введен сегодня в 04:30 мск. Источник сообщил, что между силовиками и боевиками произошла перестрелка.

Контртеррористическая операция, начатая сегодня в селении Вознесенское, стала первой в Ингушетии с января. Перестрелка в зоне КТО - второй вооруженный инцидент в республике с начала года.

В ходе спецоперации был найден боевик, который планировал совершить теракт, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По данным ведомства, он укрылся в доме, силовики предложили ему сложить оружие и сдаться, однако он начал стрелять и был убит, пишет РИА "Новости".

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенская Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии вооруженных инцидентов и нападений. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Раненный в Нальчике полицейский прооперирован", "Умер четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике", "Видео перестрелки в Кабардино-Балкарии появилось в Сети".

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07 августа 2019, 09:34

  • КТО в Ингушетии стала первой с начала года

    Контртеррористическая операция, начатая сегодня в селении Вознесенское, стала первой в Ингушетии с января. Перестрелка в зоне КТО - второй вооруженный инцидент в республике с начала года.

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07 августа 2019, 08:48

07 августа 2019, 07:57

  • Режим КТО введен в ингушском селе

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