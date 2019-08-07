Сотрудники спецслужб во время проведения КТО. Фото Пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-kolchugino-neytralizovany-dvoe.html

07 августа 2019, 09:34

КТО в Ингушетии стала первой с начала года

Контртеррористическая операция, начатая сегодня в селении Вознесенское, стала первой в Ингушетии с января. Перестрелка в зоне КТО - второй вооруженный инцидент в республике с начала года.

Как писал "Кавказский узел", режим КТО в Малгобекском районе был объявлен в 4:30 мск. Там произошла перестрелка между силовиками и боевиками.

Контртеррористические операции в Ингушетии не проводились с 8 июня 2018 года, когда силовики блокировали и убили предполагаемых боевиков в Назрани.

12 января трое полицейских и сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев получили ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал. Врачи прооперировали раненных полицейских, 13 января стало известно о гибели одного из них.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии вооруженных инцидентов и нападений. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Раненный в Нальчике полицейский прооперирован", "Умер четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике", "Видео перестрелки в Кабардино-Балкарии появилось в Сети".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 августа 2019, 09:51

07 августа 2019, 09:36

07 августа 2019, 09:10

07 августа 2019, 08:48

07 августа 2019, 07:57

  • Режим КТО введен в ингушском селе

    Режим контртеррористической операции действует на территории селения Вознесенского в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил региональный оперативный штаб.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи