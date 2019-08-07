КТО в Ингушетии стала первой с начала года

07 августа 2019, 09:34

Контртеррористическая операция, начатая сегодня в селении Вознесенское, стала первой в Ингушетии с января. Перестрелка в зоне КТО - второй вооруженный инцидент в республике с начала года.

Как писал "Кавказский узел", режим КТО в Малгобекском районе был объявлен в 4:30 мск. Там произошла перестрелка между силовиками и боевиками.

Контртеррористические операции в Ингушетии не проводились с 8 июня 2018 года, когда силовики блокировали и убили предполагаемых боевиков в Назрани.

12 января трое полицейских и сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев получили ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал. Врачи прооперировали раненных полицейских, 13 января стало известно о гибели одного из них.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии вооруженных инцидентов и нападений. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".