Сотрудники спецслужб во время проведения КТО. Фото Пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-kolchugino-neytralizovany-dvoe.html

07 августа 2019, 09:10

Перестрелка произошла в зоне КТО в Ингушетии

Боевики обнаружены на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где сегодня был введен режим контртеррористической операции, сообщили в силовых структурах. 

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен сегодня в селении Вознесенское 4:30 мск. Оперативный штаб призвал местных жителей сохранять спокойствие, "не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов".

В селении Вознесенское произошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщил источник в силовых структурах региона. "По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь", - цитирует источник РИА "Новости".

Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.

Примечание:

"Общегородской ифтар в Кизилюрте сорван после спецоперации", "Компоненты бомб найдены после КТО в Нальчике", "Жители Белиджи рассказали о ситуации во время КТО".

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    Режим контртеррористической операции действует на территории селения Вознесенского в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил региональный оперативный штаб.

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