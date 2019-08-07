Перестрелка произошла в зоне КТО в Ингушетии

07 августа 2019, 09:10

Боевики обнаружены на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где сегодня был введен режим контртеррористической операции, сообщили в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен сегодня в селении Вознесенское 4:30 мск. Оперативный штаб призвал местных жителей сохранять спокойствие, "не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов".

В селении Вознесенское произошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщил источник в силовых структурах региона. "По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь", - цитирует источник РИА "Новости".

Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.