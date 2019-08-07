07 августа 2019, 09:10
Перестрелка произошла в зоне КТО в Ингушетии
Боевики обнаружены на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где сегодня был введен режим контртеррористической операции, сообщили в силовых структурах.
Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен сегодня в селении Вознесенское 4:30 мск. Оперативный штаб призвал местных жителей сохранять спокойствие, "не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов".
В селении Вознесенское произошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщил источник в силовых структурах региона. "По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь", - цитирует источник РИА "Новости".
Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.