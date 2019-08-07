Режим КТО введен в ингушском селе

07 августа 2019, 07:57

Режим контртеррористической операции действует на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным штаба, режим КТО объявлен в 4:30 мск.

Оперативный штаб призвал местных жителей сохранять спокойствие, "не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", пишет РИА "Новости".

Численность населения Вознесенского, по данным управления Росстата по СКФО на 2019 год, составляет 1349 человек.

Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.