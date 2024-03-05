Власти начали оценку ущерба после КТО в Карабулаке

05 марта 2024, 23:07

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Межведомственная комиссия приступила к оценке размера ущерба в многоэтажке, которая пострадала во время проведения контртеррористической операции в Карабулаке, сообщил глава Ингушетии. Мэр города пообещал вскоре начать капитальный ремонт поврежденного здания.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. Национальный антитеррористический комитет отчитался 3 марта, что в ходе перестрелки были убиты шесть боевиков террористической организации. Трое из них находились в федеральном розыске. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил республиканскому правительству провести строительную экспертизу разрушенных квартир.

В городе начала работу межведомственная комиссия по оценке ущерба после КТО, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"За работой межведомственной комиссии слежу, о каждом принятом решении поручил докладывать мне лично. Задача мэра города - ежедневно быть на связи с жителями пострадавшего в ходе КТО многоквартирного дома №25 по улице С. Осканова", - заявил глава республики в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что жителям оказывается медицинская, в том числе психологическая, и консультационная помощь. "Работа Минздрава направлена на оказание психологической помощи детям и взрослым. Все они проходят медицинское обследование у терапевта, педиатра, кардиолога, им проводят ультразвуковое исследование и ЭКГ. Помимо этого, будет оказываться и адресная помощь нетранспортабельным жителям.

Глава города Ахмед Дидигов на приложенном к публикации видео отметил, что некоторые жильцы уже возвращаются в свои квартиры. "Решается вопрос о проведении капитального ремонта. В ближайшее время эти работы будут проведены", - пообещал он.

При этом в сюжете показано состояние дома - на верхних этажах во многих квартирах выбиты стекла, в угловой квартире нет рам, частично разрушена стена, есть повреждения и на крыше дома. Внутри одной из квартир стены разбиты до кирпича, в некоторых других квартирах обстановка серьезно повреждена, следует из видео.

С места проведения контртеррористической операции были эвакуированы 317 человек, все они отказались от отправки в пункт временного размещения и разъехались по родственникам, сообщили в мэрии Карабулака. Перед спецоперацией жильцам было предложено поехать в пункт временного размещения, подтвердил один из эвакуированных.

Напомним, по данным источников, в КТО были убиты 34-летний Амирхан Гуражев (находился в розыске за нападение на пост "Волга-14"), 24-летний Зелимхан Цуроев (в ноябре 2023 года был задержан за пропаганду терроризма, затем отпущен под подписку о невыезде), 24-летний Магомед Баркинхоев, 32-летний Тагир Цуроев, 24-летний Микаил Тутаев и 26-летний Берс Чемурзиев. МВД по Ингушетии сообщило, что еще один из предполагаемых участников нападения на пост ДПС "Волга 24", Адам Оздоев, находится в розыске.

Нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии, было совершено 28 марта 2023 года. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. После нападения на пост полиции они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля 2023 года в Малгобеке и 5 апреля 2023 года в Зязиков-Юрте. Им удавалось скрыться.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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