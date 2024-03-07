Самодельная бомба обнаружена в доме жителя Ингушетии

07 марта 2024, 12:19

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Силовики обнаружили самодельную бомбу в доме жителя станицы Троицкой, который, по их версии, связан с боевиками, убитыми в ходе контртеррористической операции в Карабулаке.

Как информировал "Кавказский узел", 3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе КТО ранения получили пять сотрудников ФСБ.

По данным источников, в доме 21-летнего жителя станицы Троицкая Сунженского района силовики нашли самодельную бомбу, изготовленную из корпуса гранаты и осколочного гранатометного выстрела (ВОГ-17), передал сегодня телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Силовики считают, что житель станицы является пособником признанной террористической и запрещенной в России судом организации "Исламское государство"*. Он был задержан через несколько дней после того, как в Карабулаке была проведена контртеррористическая операция (КТО). По словам источников, житель Троицкой знал, что трое членов группировки планировали устроить теракты, и что они укрывают у себя главаря опасной банды, сказано в публикации.

На 12.10 мск 7 марта на сайте управления МВД по Ингушетии и сайте следственного управления СКР по республике нет информации об обнаружении бомбы в доме жителя Троицкой.

Напомним, 5 марта стало известно, что следователи в Ингушетии возбудили в отношении трех человек уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации и хранении оружия.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

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