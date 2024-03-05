Трое жителей Ингушетии арестованы за помощь террористам

05 марта 2024, 13:21

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Следственные органы Ингушетии возбудили в отношении трех человек уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации и хранении оружия.

"Как установлено в ходе следствия, в ноябре 2023 года подозреваемые в возрасте 26, 28 и 33 лет по поручению находящегося в розыске за совершение преступлений террористического характера участника организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической, приобрели огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы", - говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СКР по Ингушетии.

По версии следователей, молодые люди обеспечивали сохранность оружия и взрывных устройств с целью последующей передачи террористам.

Им вменяются ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество участникам террористической организации), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

"Кавказкий узел" ранее сообщал, что силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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