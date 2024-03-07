Спецоперация в Карабулаке. Фото: НАК ФСБ

07 марта 2024, 16:50

Глава Ингушетии заявил о предотвращении теракта перед выборами

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В ходе контртеррористической операции в Карабулаке была нейтрализована группа боевиков, которые хотели совершить теракт перед президентскими выборами, сообщил глава Ингушетии. Боевики были связаны с базирующейся в Турции организацией, заявил полпред президента.

"Кавказский узел" сообщал, что силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта", в ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. 5 марта стало известно, что три человека заподозрены в пособничестве участникам террористической организации и хранении оружия.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Убитые в Карабулаке боевики намеревались совершить теракт перед выборами президента России, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Когда в ходе КТО была обезврежена группа террористов, готовивших теракт на территории республики в преддверии президентских выборов, мы в очередной раз убедились, насколько опасной является идеология экстремизма и терроризма, которую недруги России пытаются внедрить в сознание людей, особенно молодежи", - заявил Калиматов в своем Telegram-канале, отчитываясь о визите в Ингушетию главы Совбеза Николая Патрушева.

Полпред в СКФО Юрий Чайка на совещании с участием Патрушева отметил, что убитые в Карабулаке боевики "позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой было объявлено деструктивной неправительственной организацией "Комитет ингушской независимости"*, дислоцирующейся в Турции", - процитировало его слова РИА "Новости".

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Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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