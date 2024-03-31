На территории Махачкалы и Каспийска введен режим КТО

31 марта 2024, 06:53

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Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в дагестанских городах - Махачкале и Каспийске.

В этом месяце в другом северо-кавказском регионе уже вводился режим КТО. 3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Позже эти же имена опубликовали официальные информагентства и издания. Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Режим введен сегодня с 5.35 мск "в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан", заявили в оперштабе НАК в Дагестане.

Там также подчеркнули, что на территории действия режима "в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", передал ТАСС.

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