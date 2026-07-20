Один человек ранен при падении обломков дрона в Ейске

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Врачи в Ейске госпитализировали местную жительницу, которая получила ранения в результате падения обломков беспилотника.

По данным властей, в результате падения обломков беспилотника жительница Ейска получила ранения, ее госпитализировали.

Также из-за падения обломков дрона повреждено остекление в семи домах, на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 июля в Северском районе местный житель получил ранения в результате падения обломков беспилотника, на Афипском НПЗ произошел пожар. 8 июля на территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, также произошло возгорание. 3 июля в Приморско-Ахтарске также упали обломки дрона, в ряде частных домов были повреждены остекление и кровля.

На фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани, возник топливный кризис. В Краснодарском крае проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Часть жителей Кубани заявила ранее, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть выразила уверенность, что топливный кризис носит временный характер.