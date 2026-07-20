×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:53, 20 июля 2026

Один человек ранен при падении обломков дрона в Ейске

Скорая помощь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи в Ейске госпитализировали местную жительницу, которая получила ранения в результате падения обломков беспилотника.

По данным властей, в результате падения обломков беспилотника жительница Ейска получила ранения, ее госпитализировали.

Также из-за падения обломков дрона повреждено остекление в семи домах, на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 июля в Северском районе местный житель получил ранения в результате падения обломков беспилотника, на Афипском НПЗ произошел пожар. 8 июля на территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, также произошло возгорание. 3 июля в Приморско-Ахтарске также упали обломки дрона, в ряде частных домов были повреждены остекление и кровля.

На фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани, возник топливный кризис. В Краснодарском крае проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Часть жителей Кубани заявила ранее, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть выразила уверенность, что топливный кризис носит временный характер.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Сергей Меняйло. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:53, 20 июля 2026
Оценка Меняйло ситуации на заправках не совпала с наблюдениями жителей Северной Осетии
06:58, 20 июля 2026
Публикация в интернете привела жителя Чегемского района к штрафу
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:59, 20 июля 2026
Ефрейтор из Прохладного убит в военной операции
Казбек Коков дает интервью. Скриншот публикации https://www.instagram.com/goloskbr/reel/Da6AinnsOfQ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
10:59, 19 июля 2026
Отчет Кокова о росте бюджета вызвал критику жителей Кабардино-Балкарии
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/
20 июля 2026, 12:24
Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети

Вид на Гудауту. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=K3C28l8K3WY
20 июля 2026, 09:53
Жители Гудауты призвали чиновников решить проблему с ливневками

Цены на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июля 2026, 07:56
Цены на горючее в Ростове-на-Дону продолжили рост

Пациент, госпитализированный после отравления. Фото: t.me/Минздрав РД
20 июля 2026, 03:59
Сальмонелла обнаружена на ставропольской базе отдыха после массового отравления

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше