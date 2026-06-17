Правозащитники указали на необходимость розыска Селимы Исмаиловой

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Достоверность данных о дальнейшей судьбе Селимы Исмаиловой, которую три года назад задержали в московском аэропорту и силой доставили в Чечню, сомнительна, и объявление девушки в розыск может прояснить ее судьбу, указали правозащитники. При этом добиться хотя бы формальных действий силовиков при исчезновении Седы Сулеймановой, удалось лишь благодаря широкой кампании.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2023 года чеченские силовики задержали в московском аэропорту сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Адвокаты не смогли установить местонахождение Селимы Исмаиловой. В июле того же года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео, на котором девушка односложно отвечает на его вопросы, и заявил, что Исмаилова находится в семье, она в полном порядке, ее свободу никто не ограничивает. Однако пользователи Telegram усомнились, что девушка снималась на видео добровольно. Спустя три года новостей о ее судьбе так и не поступало.

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го - написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", - отмечается в сообщении.

Правозащитники указали на схожесть и различия случаев Исмаиловой и Сулеймановой

Координатор правозащитной группы "Марем" Катерина Нерозникова считает, что ситуация Селимы Исмаиловой принципиально отличается от ситуации Седы Сулеймановой.

«Во первых, важно подчеркнуть, что Селима Исмаилова имеет немецкий вид на жительство, она говорит на немецком. В отличие от подавляющего большинства чеченок, которые выросли в Чечне, она не говорила, по крайней мере, очень плохо говорила и не писала на русском, плохо писала на русском, потому что она много лет прожила в Германии. Три года назад, на тот момент, она владела чеченским и немецким.В тоже время она имела представление о жизни в консервативном обществе, потому что она продолжала в нём жить в кругу своей семьи. Семья, конечно, у неё консервативная», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам координатора "Марем", у Селимы Исмаиловой была вполне определенная цель возвращения в Германию.

"Варианты её перемещений были, соответственно, совершенно не такие, как у Седы Сулеймановой. Если Седа, когда сбегала из дома в Питер, хотела там или уехав куда-то за границу зажить свободной жизнью, то Селима хотела вернуться в Германию. Она хотела именно вернуться туда, где ей было привычно жить", - пояснила Нерозникова.

В августе 2023 года они публиковали видео с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев тогда заявил, что девушке ничего не угрожает, но в последующие годы от нее не поступало никаких сообщений. По данным ряда источников, Седа Сулейманова в течение нескольких месяцев после этого была убита, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева еще в 2025 году передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения.

Между тем, были и общие черты в кейсах Исмаиловой и Сулеймановой.

«Седу Сулейманову забрала полиция, потому что на неё подали заявление о краже. К тому времени это уже стало практикой, которая применяется для принудительного возвращения девушек домой. Такое, условно, узаконенное похищение. Механизм следующий: заводят фиктивное дело о краже по заявлению родственников беглянки. По этому заявлению следователь получает возможность вызвать её на допрос, выписать привод на допрос по месту совершения предполагаемого совершения преступления, то есть в Чечню, и собственно менты чеченские приезжают куда угодно и забирают человека и везут в Чечню, а там уже как бы чудесным образом это дело может вообще раствориться и потом про него никто не вспоминает. С Селимой Исмаиловой была ровно такая же ситуация, только раньше, но тогда ещё это было достаточно редким явлением и такой практики ещё не было. Были случаи, но не очень известные. Вот, например, была такая девушка из Ингушетии. С ней подобная ситуация случилась в 2022 году. И этот метод вызывал у всех большое удивление», - рассказала Нерозникова.

Она полагает, что объявить в розыск Исмаилову можно было бы для того, чтобы это привело к активизации действий в её поддержку.

«Седу Сулейманову действительно объявили в розыск, как без вести пропавшую, возбудили дело об убийстве, потому что, к сожалению, по ней есть убедительные свидетельства того, что она была убита. В её защиту активная кампания проводилась по ней и до сих пор проводится, к сожалению, просто уже сложнее привлечь к ней внимание к этой кампании. Но благодаря этой активной кампании и была она объявлена в розыск, как без вести пропавшая и даже возбуждено уголовное дело об убийстве», отметила Нерозникова.

С нами выходили на связь какие-то подозрительные личности, которые утверждали, что с ней все нормально, что, мол, вы её бесите, отстаньте от неё

С Селимой Исмаиловой такой кампании нет, указала она.

«По ней информации у нас просто нет никакой. Периодически мы у себя в соцсетях напоминаем о том, что мы помним прекрасно, что такая девушка была. Нам приходят какие-то данные о ней после этих публикаций, нам пишут некоторые люди, иногда пишут, говорят, что она жива, что видели её, что она работает, что она сменила имя. Но пока что мы, к сожалению, так и не получили, нормального, достоверного подтверждения того, что с ней все в порядке. Мы не хотим Селиму беспокоить.Нам нужно просто, чтобы она вышла с нами на связь и сама заявила о себе, не для публикации. Пока что она этого не делала. С нами выходили на связь какие-то подозрительные личности, которые утверждали, что с ней все нормально, что, мол, вы её бесите, отстаньте от неё. Но она сама не выходила с нами на связь», - рассказала также Нерозникова.

Она считает, что доказательствам, предоставленным властями Чечни доверять невозможно из-за прежнего опыта.

«Как доверять, например, после дела о массовом расстреле 27 человек, в здании на территории полка Кадырова, которые, по официальным утверждениям, якобы в Сирию уехали. Чеченские власти могут скрыть даже массовое убийство. А девушки могут находиться под давлением. Это все рассматривать, насколько они свободны выражать своё мнение сейчас, насколько они говорят с нами без угроз со стороны. Власти - мастера по выдумыванию фактов и мастера по сокрытию даже массовых убийств. Лично мне это говорить особо грустно, потому что Чечня очень пострадала во время войны с Россией, пережила такое горе, такое огромное количество массовых убийств чеченцев происходило, и которые тоже скрывали», - посетовала Нерозникова.

Ей известны случаи, когда принудительно возвращенные в Чечню после побега девушки оказываются живыми.

Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков В июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками из Дагестана и Чечни была похищена 22-летняя чеченка Халимат Тарамова. Как это произошло, почему Халимат ушла из дома и что говорят об этом в Чечне, рассказывается в справке «Кавказского узла».

"Да, конечно, такие случаи есть. Девушки, которые уходят из дома, нередко и сами по собственному желанию передумывают, возвращаются. Есть ситуации очень разные. В частности, Халимат Тарамова, насколько нам известно, жива и здорова, живёт в Грозном и, говорят, работает косметологом», - отметила Нерозникова.

Подруга Сулеймановой стала драйвером требования расследования

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова сообщила, что в ситуации с оглаской из-за похищения и убийства Седы Сулеймановой большую роль сыграла ее подруга.

Пикеты, аресты и петиции: хроника борьбы Лены Патяевой Лена Патяева стала главным инициатором кампании «Где Седа?». Она проводит одиночные пикеты, сталкивается с задержаниями и пишет обращения в государственные органы, добиваясь расследования исчезновения в Чечне своей подруги Седы Сулеймановой.

«Она не позволяла этот вопрос закрыть. Он был постоянно на виду, вынуждая хотя бы формально реагировать. Ситуация с Исмаиловой иная. Здесь нет целенаправленной кампании, пикетов, обращений. Нет доверенного и близкого лица, кто бы действовал», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

И хотя о деле Исмаиловой правозащитники пишут и говорят, но оно теряется в массе сообщений о насилии.

«Нет личного давления, которое позволило продвинуть случай Седы. Хотя, даже в том случае, мы видим достаточно сильное противодействие. И активизм и смелость Лены нельзя не отметить», - пояснила Сиражудинова.

По её мнению, людей уже пугают доказательства, предоставленные властями Чечни.

«В самых страшных случаях (я имею ввиду случай Седы), после их доказательств человек исчез. Из-за такой же встречи с Селимой, конечно же у людей возникают подозрения. Вполне обоснованные.Нужна мобилизация общества, чтобы заставить хотя бы дать доказательства. Новые доказательства, что она жива.Иначе, люди сомневаются», - считает Сиражудинова.

Зачастую побег для девушки - это крайнее средство спасения жизни. Он обостряет угрозы, появляется угроза для жизни. Но не каждая семья готова убить

Не все принудительные возвращения после побега заканчиваются трагедией, подчеркнула она.

«О многих случаях, мы просто не знаем, и семьи стараются их не афишировать. Сколько женщин, в том числе и взрослых уехало в Европу. И живут там. Сколько мужчин ищут пути уехать. Диаспоры по всему миру просто огромны. Зачастую побег для девушки - это крайнее средство спасения жизни. Он обостряет угрозы, появляется угроза для жизни. Но не каждая семья готова убить. Кто-то ужесточает условия. Кто-то пытается договориться. А кто-то просто убивает. Многое зависит от того, каков был мотив побега, что знает окружение и, насколько в этой семье тесные эмоциональные связи. Насколько это действительно семья, где тебя поддержат, а не применят насилие. Такие семьи есть и от таких семей не бегут, потому что там есть настоящая опора, поддержка и любовь", - резюмировала Сиражудинова.

Правозащитники подчеркнули необходимость розыска Исмаиловой

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* в свою очередь считает, что история Селимы Исмаиловой отличается в лучшую сторону по сравнению с трагедией Седы Сулеймановой.

"Но поручиться никто из нас не может (что Селима 100% жива), а то, что там власти готовы водить за нос сообщество, не давать информацию, это обычное дело, к сожалению", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитницы, часто доказательства, которые предоставляют власти Чечни, в том числе видео, оказываются фикцией.

"Не с этой, так с другими. Помните парня, про которого показывали, что у него все в порядке, что он где-то за границей. А оказалось, что этого не может быть. У него стояла бутылка с водой, которой нет, там, где он якобы находился. Так что доверия нет", - указала Ганнушкина*.

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

Она также считает, что есть необходимость объявить в розыск Исмаилову, как без вести пропавшую..

"Когда человек так пропадает, то всегда возбуждается дело по убийству. Но это самый плохой вариант", - отметила Ганнушкина*.

В её практике были случаи, когда девушки благополучно возвращались в семьи после побега.

"У нас жила девочка, в общем, родители оказались нормальные люди, а сама девочка была не совсем в порядке, в психическом смысле. Но по возвращении домой отношение к ней было хорошее. Она мне писала некоторое время, что у нее все хорошо. Я спрашивала, довольна ли ты, она мне писала: да, я среди тех, кто меня любит. Я несколько раз разговаривала с отцом и теткой, потому что она должна посещать психиатра», - рассказала Ганнушкина*.

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