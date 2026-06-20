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18:01, 20 июня 2026

Подозреваемый в убийстве художника Скрепецкого арестован в Польше

Силовик ведет Эльнура А. Скриншот фото полиции Люблина от 20.06.26, https://x.com/PolicjaLubelska/status/2068301027225292818/photo/1.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эльнур А., подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого, который рисовал карикатуры на политиков, в частности Рамзана Кадырова, отказался признать вину и давать показания. Суд в Люблине арестовал подозреваемого на три месяца. 

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно о задержании в Польше подозреваемого в убийстве художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого). Задержанный мужчина использовал грузинский паспорт; по утверждению некоторых источников, документ с большой долей вероятности является поддельным, а сам подозреваемый - чеченец. Мужчина, задержанный в пригороде Варшавы по подозрению в убийстве автора карикатур на Кадыровых Семена Скрепецкого, говорил по-русски и знал азербайджанский язык, утверждают его соседи по хостелу. 

16 июня художник из России Роберт Кузовков, который рисовал под псевдонимом Семен Скрепецкий карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, был застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомые художника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. 

Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину Грузии по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого.

Полное имя подозреваемого не раскрывается, его называют Эльнуром А. В обвинении говорится, что он выстрелил в Скрепецкого пять раз. После задержания он не признал вину и отказался давать показания. Прокуратура ходатайствовала о его аресте на три месяца, так как он может скрыться, бежать, помешать расследованию и столкнуться с суровым наказанием. В случае убийства наказание – пожизненное заключение. указано в сообщении на странице ведомства в X.

В другом сообщении ведомство указало, что подозреваемый арестован на три месяца.

«Люблинско-Заходский районный суд Люблина вынес превентивное решение в виде трехмесячного предварительного заключения в отношении 36-летнего подозреваемого», — написала сегодня в социальных сетях полиция Люблина. 

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, заявил, что причастность иностранных спецслужб к убийству будет тщательно расследована, пишет RFM FM.

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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