Боец из Северной Осетии убит в военной операции

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Арсен Зукуров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 590 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 589 бойцов из Северной Осетии.

Житель селения Кадгарон Арсен Зукуров убит в венной операции. сообщила администрация Ардонского райна, не приведя в своем Telegram-канале подробностей биографии бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 590 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Ардонского района стало известно 16 мапреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит житель села Дур-Дур Заур Рамонов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.