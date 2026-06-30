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08:42, 30 июня 2026

Аналитики провели параллели между делом Скрепецкого и убийством Хангошвили

Cемен Скрепецкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Механика убийства художника Семена Скрепецкого своими деталями напоминает убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, исполнитель которого, согласно версии следствия, действовал по поручению госструктур центрального правительства России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 44-летний российский художник-карикатурист Семен Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков) был застрелен 15 июня в Бяла-Подляске в Польше, в 30 километрах от границы Беларуси. Убийца произвел пять выстрелов в художника. 18 июня стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина использовал грузинский паспорт. Его соседи по хостелу рассказали, что он говорил по-русски и знал азербайджанский язык.

Семен Скрепецкий жил в Польше с 2021 года, был известен антивоенными и сатирическими карикатурами. В Telegram-канале "Картинная галерея Семена Скрепецкого", художник публиковал свои работы, большинство из них – насмешка над политиками из разных стран. Скрепецкий рисовал карикатуры на Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Игоря Сечина, Валентину Матвиенко, Марию Захарову, Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Никиту Михалкова. На Алексея Навального и его жену Юлию. На Александра Лукашенко, Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Адольфа Гитлера, и других. За три дня до убийства Скрепецкий провел пикет в Берлине у российского посольства с картиной, изображающей Сталина с Путиным на руках. Незадолго до гибели художник сообщал об угрозах.

Задержание подозреваемого в убийстве Семена Скрепецкого укладывается в схему длительного присутствия российских спецслужб в странах Евросоюза и является продолжением практики политически мотивированных убийств за рубежом, считает основатель проекта Gulagu.net* Владимир Осечкин*.

Вскоре после убийства в публичном пространстве появилась версия о возможной причастности к смерти Скрепецкого главы Чечни, однако она, как считает Осечкин*, уводила внимание от предполагаемых организаторов.

"Я специально опубликовал работы Семена Скрепецкого, чтобы люди, которые раньше не были знакомы с его творчеством, увидели их. Именно карикатуры на Путина и позиция Скрепецкого по отношению к политике Кремля, на мой взгляд, стали триггером для этого кровавого приказа", – сказал Осечкин*.

Использование выходцев с Северного Кавказа в качестве предполагаемых исполнителей подобных убийств соответствует известной практике спецслужб. Силовики привлекают представителей этнических преступных сообществ для проведения операций против политических противников и интересов европейских государств, продолжил Осечкин*.

"Источники сообщали мне, что спецслужбы пытаются вербовать уехавших в Европу уроженцев кавказских республик через их родственников, оказывая на них давление либо, наоборот, создавая привилегированные условия за пособничество и помощь в поиске исполнителей", – пояснил Осечкин*.

23 августа 2019 года в Берлине был убит Зелимхан Хангошвили. За его убийство был пожизненно осужден гражданин России Вадим Красиков. По данным прокуратуры Германии, Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Убийство Семена Скрепецкого имеет больше сходств с убийством Зелимхана Хангошвили в Германии, нежели с преследованием властями Чечни своих критиков, отметил на условиях анонимности юрист из России, проживающий в Бельгии в статусе политического беженца.

"Об этом говорит сам механизм преступления. Во-первых, польское следствие утверждает, что подозреваемый находился в стране как минимум с 2022 года, использовал поддельные документы и одновременно подозревается в совершении других преступлений. Если эти данные подтвердятся, это будет свидетельствовать не о разовой поездке исполнителя для совершения убийства, а о длительной легализации в европейской стране. Подобная модель больше соответствует известным операциям спецслужб за рубежом, чем спонтанным действиям отдельных исполнителей", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Он также обратил внимание на способ убийства. "Карикатурист был расстрелян на улице человеком, которого, насколько известно, не знал лично, а после ранения был добит контрольными выстрелами. Именно такая схема – нападение неизвестного исполнителя в публичном месте, стрельба с целью гарантированного устранения жертвы и отсутствие необходимости вступать с ней в контакт – больше напоминает профессионально подготовленное заказное убийство, каким немецкий суд признал убийство Хангошвили", – отметил юрист.

Он напомнил, что убийства чеченских оппозиционеров в Европе имели иную специфику. "Во многих расследованиях исполнители или посредники происходили из той же чеченской среды, что и жертвы, использовали личные знакомства, доверительные отношения или контакты внутри диаспоры для получения доступа к потерпевшему. Хотя были и исключения, этот элемент достаточно часто встречался в подобных делах. Например, антикадыровский блогер Имран Алиев был убит в отеле во французском Лилле, а предполагаемый убийца, по данным французских властей, ехал с ним из Бельгии во Францию", – рассказал он.

В феврале 2020 года тело выходца из Чечни Имрана Алиева (блогера, известного как Мансур Старый) было найдено в отеле французского города Лилль. Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который уже вернулся в республику, сообщил 2 февраля 2020 года чеченский блогер Тумсо Абдурахманов*. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни, которые оказали помощь предполагаемому убийце Алиева, по словам Абдурахманова*, признались ему, что не знали о цели приезда земляка в Европу.

Возможный чеченский след в убийстве Семена Скрепецкого не позволяет делать вывод о заказчике, продолжил юрист.

"На сегодняшний день не подтверждено, что задержанный действительно является чеченцем, а даже если это впоследствии подтвердится, из этого автоматически не следует, что заказ поступил из Грозного. Российские спецслужбы неоднократно использовали выходцев с Северного Кавказа и представителей этнических преступных групп в различных операциях за рубежом, поэтому национальность предполагаемого исполнителя сама по себе не позволяет разграничить возможную роль Москвы и Грозного", – заключил он.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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