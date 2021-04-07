"Проект" раскрыл данные о тайной недвижимости окружения Кадырова

07 апреля 2021, 14:15

Финалистке конкурса красоты Фатиме Хазуевой, которая пользуется благосклонностью Рамзана Кадырова, принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, следует из опубликованного сегодня расследования издания "Проект".

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года независимое издание "Проект" опубликовало расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, сообщили авторы расследования. Жителям республики давно известна схема заработка руководителей региона, подтвердил данные "Проекта" живущий в Чечне глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Помимо официальной жены Медни Кадыровой, особым покровительством Рамзана Кадырова пользуется Фатима Хазуева, в 2006 году занявшая второе место в чеченском конкурсе красоты, говорится в материале журналистов Марии Жолобовой и Романа Баданина "Расследование о том, как в составе России появился собственный султанат", опубликованном сегодня на сайте "Проекта".

В мае 2006 года Фатима (Атима) Хазуева вошла в пятерку претенденток на звание "Краса Чечни-2006".

В частности, по данным авторов расследования, Хазуева владеет "дворцом", построенным в центре Грозного, на берегу Сунжи напротив резиденции главы республики. "Еще одного столь роскошного особняка в Грозном, наверное, не найти. Участок — площадью более 9 тыс. кв. метров, размером с два футбольных поля, на территории есть даже открытый бассейн — единственный в городе. [...] Стоимость дворца Хазуевой оценить сложно — как принято говорить, подобных предложений на рынке нет. Но если смотреть на снимки с воздуха, становится понятно, что по степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки", - говорится в публикации.

Кроме того, Хазуевой принадлежит московская квартира площадью 130 квадратных метров в элитном жилом комплексе на Шаболовке. "Сейчас квартира такой площади там стоит 50 млн рублей. В 2013 она получила в собственность там же нежилое помещение площадью почти 600 кв. метров — такой объект сейчас может стоить еще около 100 млн рублей. В 20 лет Хазуева стала владелицей 290-метровой квартиры в жилом комплексе на улице Минская, возле природного заказника «Долина реки Сетунь». Этот дом расположен ровно напротив жилого комплекса, в котором владеет квартирой официальная жена Рамзана Кадырова Медни — буквально через дорогу. Сейчас такая же квартира, как у Хазуевой, продается там за 120 млн рублей", - сообщили авторы статьи.

"Проект" позиционирует себя как "независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров". "Мы делаем то, что умеем лучше всего, — находим скрытое и важное и подробно рассказываем об этом вам. Мы считаем это необходимым, потому что в России почти не осталось СМИ, которые берутся за сложные и опасные темы", — говорится в описании на сайте "Проекта".

В 2017 году в распоряжение Хазуевой перешла квартира в Хамовниках площадью 200 квадратных метров, утверждается в расследовании. "Квартира чуть меньшей площади стоит там сейчас почти 200 млн рублей. Вряд ли Хазуева могла самостоятельно заработать на все это — последние несколько лет она числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тыс. руб. в месяц", - указал "Проект".

Версия о том, что Хазуева "не чужой человек для большой семьи Кадыровых", подтверждается "достаточно легко", говорится в статье. "Дело в том, что Фатима и законная супруга Рамзана Медни фактически совместно владеют недвижимостью в Москве. На Мосфильмовской улице столицы, неподалеку от штаб-квартиры главной кинокомпании страны, стоит дорогой небоскреб — квартира площадью 210 кв. метров там записана на Медни. Это единственная недвижимость, которой Кадырова владеет, согласно декларации. Однако парковочные места в подвале небоскреба оформлены на Хазуеву", - указано в публикации.

Жене главы Чечни, Медни Мусаевне Кадыровой, с 2006 года принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м в престижном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. При этом сведения об этой недвижимости есть в декларациях Кадырова с 2009 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

"По меркам другой недвижимости семьи Кадыровых, парковочные места там стоят недорого — примерно 2,5 млн руб. каждое. Фатима Хазуева получила эти места в 2017 году по договору купли-продажи от некой Медни Мусаевой, владевшей ими еще с 2010 года. Медни Мусаева — вероятно, чеченка, если судить по имени, — никогда в связи с семьей чеченского руководителя не фигурировала, но что-то в этой личности заставило насторожиться: имя, отчество и даже дата рождения Мусаевой совпадают с данными «первой жены» Кадырова Медни. Если продолжить изыскание, то выяснится, что именно на имя Медни Мусаевой была в нулевые зарегистрирована семейная квартира Кадыровых на улице Веерная, в доме управделами президента, — ею совместно владели бывший глава республики Ахмат Кадыров, его вдова Аймани, сам Рамзан, его дочери — и та самая Медни Мусаева", - обратили внимание авторы расследования.

Журналисты "Проекта" предположили, что Мусаева и Кадырова - это "одно лицо, обладающее набором документов на оба имени". "«Проект» убедился, что фамилия Мусаева — не девичья фамилия Кадыровой, до замужества ее звали Медни Айдамирова. О разводе Кадыров не объявлял, он продолжает отчитываться об имуществе Медни Кадыровой в своей декларации. Таким образом получается, что у супруги главы Чечни две официально существующие личности — Кадырова, которая по декларации владеет всего одной квартирой на Мосфильмовской, и Мусаева, список владений которой гораздо шире, и вся эта собственность не находила отражения в декларации", - говорится в статье.

В частности, на Медни Мусаеву зарегистрирована еще одна квартира на Мосфильмовской, рядом с задекларированной квартирой Медни Кадыровой. Площадь этой квартиры — 225 квадратных метров, квартира такой площади сейчас продается там за 115 миллионов рублей, говорится в публикации.

"В 2010 году «Медни Мусаева» вместе с другими членами семьи Кадырова стала владелицей просторной, 187-метровой квартиры в районе станции метро "Маяковская". Такая же квартира там сейчас продается за 85 млн рублей. В итоге, общая стоимость недвижимости, записанной на [женщин, приближенных к Кадырову], составляет почти 800 млн рублей. И это без учета самого дорогого дворца в истории Чечни — оценить его невозможно", - подсчитали авторы расследования.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" доступна биография Рамзана Кадырова.