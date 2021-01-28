"Важные истории" сообщили о тайной московской недвижимости близких Кадырова

28 января 2021, 13:39

Чеченские чиновники из числа родственников Рамзана Кадырова владеют квартирами в элитном московском жилом комплексе, но не отчитываются о них в декларациях, следует из опубликованного сегодня расследования медиапроекта "Важные истории". Не обнародовав сведения о недвижимости, чиновники рискуют быть уволенными за утрату доверия, пояснил представитель антикоррупционного центра Transparency International.

Как писал "Кавказский узел", доход Рамзана Кадырова в 2019 году, согласно поданной им декларации, составил 147,9 миллиона рублей, почти в 20 раз превысив доход за 2018 год. Супруга Кадырова, согласно декларации, увеличила за год свой доход в 40 раз. При этом официальные доходы глав других регионов обычно не превышают нескольких миллионов рублей. Реальные доходы главы Чечни с трудом поддаются оценке, но они значительно выше декларируемых, предположили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Несколько близких родственников Рамзана Кадырова владеют не указанными в декларациях квартирами в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте в Москве, говорится в опубликованном сегодня расследовании проекта "Важные истории". В частности, согласно выпискам из Росреестра, старшая сестра главы Чечни Зарган Кадырова, работающая помощником главы республики по дошкольному образованию, с 2004 года владеет квартирой площадью 131,7 кв. м. "Декларации самой Зарган не удалось обнаружить в открытом доступе, зато они нашлись у её мужа Рамзана Черхигова. Он занимает пост министра транспорта и связи Чечни. Во всех публичных декларациях с 2012-го по 2019-й Черхигов не указывал квартиру жены в «Соколином гнезде»", - говорится в статье Аси Егоровой "Тайное гнездо Кадыровых".

Квартирой в этом же ЖК с ноября 2011 года владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться Рамзану Черхигову дочерью, сказано в публикации. "Несмотря на скромные доходы, которые Рамзан Черхигов сейчас отражает в своей декларации (1,3 миллиона рублей в год), в 2011 году у него могли быть средства на покупку недвижимости в «Соколином гнезде» для предполагаемой дочери", - утверждает автор статьи, пояснив, что Черхигов был соучредителем телекоммуникационной компании «Вайнах Телеком», которая с 2010 по 2013 год выиграла тендеры на 275 миллионов рублей, при этом Рамзан Черхигов уже был назначен министром транспорта и связи.

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Другая сестра главы Чечни, Зулай Кадырова, приобрела пентхаус площадью 167,7 квадратного метра в «Соколином гнезде» в 2005 году, утверждают авторы расследования. "Судя по объявлениям о продаже недвижимости в этом жилом комплексе, сейчас ее квартира может стоить около 60 миллионов рублей. Зулай Кадырова как заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни ежегодно публикует сведения о доходах и имуществе, но ни разу с 2012 года не указала, что у неё в собственности есть пентхаус на Ленинградском проспекте. В последней на сегодняшний день декларации Кадыровой — за 2019 год — вообще не указано никакого имущества", - пишет Ася Егорова.

Автор статьи утверждает, что Зулай Кадырова замужем за Салманом Закриевым, первым зампредседателя парламента Чечни. Закриев в своей декларации упоминает принадлежащий его супруге пентхаус, но лишь с 2018 года. "Кроме того, по данным Росреестра, в апреле 2011 года Зулай Кадырова купила еще одну квартиру в «Соколином гнезде» площадью 88,4 квадратного метра, но меньше чем через два месяца передала ее в собственность своего племянника Магомеда Закриева. Его отец Сахаб — брат Салмана Закриева и глава администрации Гудермесского района Чечни", - говорится в публикации.

В том же жилом комплексе приобрел недвижимость и Якуб (Ибрагим) Закриев, сын Зулай Кадыровой и Салмана Закриева и, соответственно, племянник Рамзана Кадырова, утверждают "Важные истории". "Он учился в расположенной неподалеку от «Соколиного гнезда» частной Петровской школе, а в 2009 году окончил Московское суворовское военное училище. Тогда же у него в собственности появилась квартира площадью 122,6 квадратного метра в том же доме, что у родителей. После окончания Высшей школы государственного аудита МГУ Якуб Закриев успел поработать на нескольких высоких постах в правительстве Чечни. А в 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране", - указала автор статьи, добавив, что племянник Рамзана Кадырова ни разу не декларировал квартиру в «Соколином гнезде», которая, по данным Росреестра, в декабре 2020 года перешла в собственность некой Аминат Дуруевой.

По данным авторов расследования, с 2005 года квартирой в «Соколином гнезде» площадью 124,4 квадратного метра владеет и двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, возглавляющий администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения «Единой России». "Но, как и другие родственники Кадырова, он ни разу не упоминает об этой недвижимости в своих декларациях", - говорится в публикации.

Чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают Федеральный закон «О противодействии коррупции» и еще несколько нормативных актов, пояснил Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» антикоррупционного центра Transparency International в России.

"Основная санкция за неуказание недвижимости в декларации - это увольнение за утрату доверия. После этого должностное лицо, которое таким образом уволено, попадает в реестр уволенных в связи с утратой доверия, и его шансы на трудоустройство снижаются", - приводятся в статье слова Андрея Жвирблиса.

«Важные истории» отправили запросы всем упомянутым в публикации чеченским чиновникам, но ни один из них не ответил, подчеркивается в публикации.

Напомним, в июле 2020 года независимое издание "Проект" опубликовало расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, следует из публикации.

Авторы расследования "Проекта" пришли к выводу, что бизнес-деятельность Кадырова и его приближенных санкционирована федеральным руководством. Федеральный центр согласен с такой ролью чеченских властей, рассказала "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. В самой Чечне расследование о связях Кадырова и Делимханова с крупным бизнесом не вызвало резонанса, поскольку местным жителям давно известна схема заработка руководителей региона, указал живущий в Чечне глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Чеченский фонд имени Ахмата Кадырова, руководителем которого числится вдова первого президента Чечни Аймани Кадырова, а председателем попечительского совета – Рамзан Кадыров, собрал в 2019 году рекордные 6,075 миллиарда рублей в качестве пожертвований, что в 2,7 раза больше, чем в 2018 году, сообщило 1 июня 2020 года издание "МБХ медиа". Активы фонда, по данным издания, за год почти удвоились и составили более 7,1 млрд рублей.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Биографическая справка о Рамзане Кадырове размещена на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".