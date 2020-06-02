"МБХ медиа" сообщило о шестимиллиардных пожертвованиях в фонд Кадырова

02 июня 2020, 08:00

Чеченский фонд имени Ахмата Кадырова собрал в 2019 году рекордные 6,075 миллиарда рублей в качестве пожертвований, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщило 1 июня издание "МБХ медиа".

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили в сентябре 2019 года "Открытые медиа". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей.

За 2019 год фонд имени Ахмата Кадырова собрал 6,075 млрд рублей добровольных пожертвований, сообщило 1 июня "МБХ медиа" в материале "Фонд Кадырова получил за год рекордные 6 млрд рублей пожертвований. Прибыль составила 127 млн рублей".

Согласно публикации, документы о финансовой отчетности фонда "МБХ медиа" обнаружило в базе данных "СПАРК-Интерфакс". Самый ранний из найденных отчетов фонда датируется 2012 годом, поэтому издание подчеркнуло, что сумма собранных в 2019 году пожертвований стала рекордной с 2012 года.

В сравнении с 2018 годом за 2019 год объем благотворительных пожертвований вырос в 2,7 раза (в 2018 году он составил 2,2 млрд рублей). От предпринимателей фонд получил 298 млн рублей (за 2018 год сумма взносов от бизнесменов не указана), 258 млн рублей составили "прочие" поступления, которые в сравнении с 2018 годом увеличились более чем в 10 раз, говорится в опубликованной статье.

Из финотчетности следует, что впервые за семь лет фонд получил прибыль, которая по итогам 2019 года составила 127,5 млн рублей. В предыдущие годы, как следует из документа, убыток фонда составлял от 8,5 млн рублей до 31 млн рублей, сообщило издание.

Фонд Кадырова за год потратил на благотворительную и социальную помощь 2,8 млрд рублей. Это в 3,8 раза больше, чем в 2018 году. Расходы организации на собственное содержание составили 71,6 млн рублей (что в 8,5 раза аналогичные расходы в 2018 году).

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Активы фонда (имущество, приносящее доход. – Прим. "Кавказского узла") за год почти удвоились и составили более 7,1 млрд рублей, деньги и их эквивалент в активах возросли в 3,2 раза по сравнению с 2018 годом – до 4,8 млрд рублей, следует из публикации.

Фонд имени Ахмата Кадырова владеет 10 компаниями, которые занимаются торговлей, туризмом, медицинскими услугами и прочей деятельностью. Финансовые показатели в публичном доступе есть только у трех из них. Так, прибыль за 2019 год стройкомпании "Мегастройинвест" составила 6,5 млн рублей, у "Чеченских минеральных вод" – 9,1 млн рублей, а ООО "Айсберг", которая производит мороженое, напротив – получило убыток в 64,8 млн рублей, отметило "МБХ медиа". "Кавказский узел" не располагает подтверждением изложенной информации.

Напомним, что в декабре 2019 года всего за шесть дней чеченские чиновники отчитались как минимум о 12 проектах и акциях, деньги на которые выделил фонд Кадырова. Речь шла о коммунальных и благотворительных проектах, помощи инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Юристы указали тогда, что закон требует особого документирования передачи средств от фонда Кадырова государственным ведомствам, поскольку это ставит под вопрос прозрачность бюджета Чечни.

Активность фонда также усилилась на фоне пандемии коронавируса. Так, в апреле ЧГТРК "Грозный" за два дня показала четыре сюжета с благодарностями жителей Чечни и других регионов. Некоторые пользователи соцсетей сочли благотворительность фонда показной.