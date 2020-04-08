Активность фонда Кадырова усилилась на фоне пандемии

08 апреля 2020, 16:55

Режим карантина дал властям Чечни возможность регулярно отчитываться о благотворительных акциях фонда Кадырова. Республиканский телеканал за два дня опубликовал четыре сюжета с благодарностями жителей Чечни и других регионов за продуктовые наборы, но часть пользователей Instagram сочли благотворительность фонда показной.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля власти Чечни, согласно репортажу ЧГТРК "Грозный", раздали малоимущим и семьям погибших силовиков по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба. Житель Ачхой-Мартановского района пожаловался, что получил лишь две буханки хлеба и пять зеленых помидоров. На следующий день, 4 апреля, он обнародовал новое видео с извинением за свой ролик о продуктовом наборе. Часть помощи от фонда Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили в сентябре 2019 года "Открытые медиа". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей.

За 10 дней с 30 марта по 8 апреля республиканское ИА "Чечня сегодня" опубликовало по меньшей мере пять отчетов о помощи фонда Кадырова жителям региона. Так, в публикации от 7 апреля говорится, что президент фонда Аймани Кадырова выделила около 124 миллионов рублей "для остронуждающихся семей". "Поддержку по 20 тыс. руб. получили 6190 семей. Помощь также будет оказана 12 094 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 6 апреля, агентство сообщило, что по поручению Рамзана Кадырова "во всех районах Чеченской Республики проходят благотворительные акции". "В Ачхой-Мартановском районе продуктовая помощь от Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова доставляется малоимущим семьям", - сказано в публикации.

В тот же день было объявлено, что фонд Кадырова организовал акцию, "в рамках которой каждые два дня хлеб будет доставляться во все районы Грозного". Жителям столицы Чечни сотрудники префектур и волонтеры раздали около 10 тысяч буханок хлеба, утверждается в сообщении.

2 апреля, по данным республиканского агентства, фонд Кадырова раздал 33 тысячам семей продовольственные наборы. 31 марта был опубликован отчет об открытии торгово-промышленного комплекса в Аргуне. Согласно сообщению, проект реализован фондом Кадырова по инициативе его руководителя Аймани Кадыровой. "ТПК включает 44 магазина, супермаркет и мебельный цех, которые отвечают современным стандартам. [...] Я искренне благодарен Аймани Несиевне за реализацию столь важных для города проектов", - приводятся в тексте новости слова главы республики.

Кроме того, 31 марта информагентство процитировало обещание Рамзана Кадырова помочь "в случае возникновения эпидемии коронавируса" жителям соседней Ингушетии. "Мы поможем всем, чем только можно. И не важно, касается ли это продуктов питания, медицины или предоставления врачей. Мы готовы оказать помощь в любом направлении", - заверил тогда глава Чечни.

Фонд Кадырова создан в 2004 году, его возглавляет вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а глава Чечни занимает должность председателя попечительского совета. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дает Аллах. При этом все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить в фонд около 10% доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

ЧГТРК "Грозный" за два дня опубликовала серию сюжетов о благодарных чеченцах

Эти акции фонда Кадырова освещала в Instagram и ЧГТРК "Грозный". Кроме того, на странице телеканала в Instagram 7 и 8 апреля были опубликованы три видеосюжета, объединенные аннотацией "Жители Чеченской Республики благодарят Рамзана Кадырова за помощь".

"Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно оказывает помощь жителям республики. На дом доставляются продукты и медикаменты. Около сорока тысяч семей уже получили 100 тысяч буханок хлеба, 3 тысячи банок меда, 100 тонн помидоров, 6 тысяч штук лимонов. Хлеб и продукты на постоянной основе доставляются через день четырем тысячам семей", - говорится во всех трех аннотациях к телесюжетам. На видео показаны жители республики разных возрастов, в том числе семьи с детьми. Слова благодарности Рамзану Кадырову и Аймани Кадыровой проиллюстрированы кадрами с упаковками риса, макарон, овощей, пакетов молока и других продуктов.

Отдельный сюжет ЧГТРК посвящен благодарностям в адрес руководства Чечни от жителей других регионов. В частности, пожилая жительница Владимирской области, представившись участницей Великой Отечественной войны Тамарой Кухарук, благодарит фонд Кадырова за "шикарный подарок" в виде набора продуктов.

"Фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает помощь в регионах России. По поручению Главы Чеченской Республики его представители в субъектах страны раздают малоимущим семьям и пенсионерам продуктовые наборы. Жители регионов России благодарят Рамзана Кадырова за поддержку и внимание в условиях вынужденной самоизоляции из-за коронавируса", - говорится в публикации.

Аналогичные публикации с благодарностями в адрес фонда Кадырова размещены в Instagram-аккаунте ИА "Грозный-информ" и Instagram-пабликах – в частности, в сообществе "Про Чечню и не только", насчитывающем 355 тысяч подписчиков. В этом паблике 7 апреля появились три сообщения о помощи руководства Чечни местным жителям. Они набрали к 16.54 мск от 15 до 80 комментариев. Под публикациями ЧГТРК "Грозный" насчитывается от 100 до 333 комментариев.

Часть пользователей соцсети сочли благотворительность фонда показной

Авторы большинства комментариев выразили восхищение главой Чечни. "Большое спасибо Аймани Несиевне и Главе республики за оказываемую помощь людям", - написал, в частности, tkachuk3868. "Рамзану Кадырову огромное уважение", - поделился evrotrans9. "Нам тоже вчера принесли 2 буханки хлеба, два лимона, мёда банку и целлофановый пакет лука", - написал 7 апреля amatulla2693.

Значительно меньшее количество комментариев, опубликованных на русском языке, содержат жалобы на неоказание помощи. "А Старопромысловский район "Ташкала" входит туда? Если честно, мы не получили никакой помощи ни от кого. Дохода вообще у нас нету, я сама инвалид, семь операций прошла... Не знаю, куда обратиться нигде не принимают. И еще дом снимаем. Сегодня 06.04.2020 г. Помогите нам", - написала, в частности, mila.na.1881 под публикацией ЧГТРК "Грозный".

"Мы не получили никакой помощи, продукты уже почти закончились", - пожаловался там же пользователь eskiev.mansur. "А в Автурах нет такой акции? Мне тоже не помешало [бы] помощи с хлебом", - посетовал 30091961.95. "Помогите пожалуйста малоимущей семье из [грозненского поселка] Катаямы", - попросила batalova_zara. Представители властей, по состоянию на 16.54 мск, не ответили на эти комментарии.

В паблике "Про Чечню и не только" несколько пользователей соцсети в своих комментариях раскритиковали руководство Чечни за показную, по их мнению, помощь. "Вы ради этих показух раздаёте эти макароны?" – написал, в частности, пользователь zolotoy.xl. "А вам хотя бы ради показухи дали что нибудь?" – поинтересовался в ответ acr.771. "Мне зачем? я в силах себя прокормить", - парировал zolotoy.xl.

"Я не пойму одно, он делает это ради понта или же ради довольства Всевышнего?" – задался вопросом ramazanmkx_545. "Для инстаграма", - сыронизировала zarina01.02.19852020. "Всевышний знает, для чего он это делает", - вступила в дискуссию uma9785871. "Если делаешь, делай тихо, зачем на публику", - возразил ramazanmkx_545.

"Все, конечно, это очень хорошо - молодец, мужчина! Только зачем их (получателей помощи) снимают, как они говорят спасибо, и потом это выставлять напоказ", - написала nadin204. "Это не страшно, может, они сами и хотят сказать спасибо", - предположила в ответ uma9785871.

Активность провластных пабликов усилилась после критики Мишустина в адрес губернаторов

Отметим, что публикации о благодарных Кадырову жителях Чечни появились в Instagram-паблике и на странице ЧГТРК "Грозный" на фоне заочной дискуссии главы Чечни и премьер-министра России о полномочиях глав регионов. 1 апреля Рамзан Кадыров объявил, что с 5 апреля граница Чечни будет закрыта из-за угрозы распространения коронавируса, исключение было обещано только для тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

Губернаторам не следует "путать региональные полномочия с федеральными", предостерег 6 апреля глава правительства Михаил Мишустин. "Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством", - сказал премьер.

Глава Чечни ответил на критику заявлением, что Мишустина ввели в заблуждение. "Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования [...] Если речь идет о Чечне, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем? […] Наоборот, думали, что одними из первых принимаем правильные решения […] Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого", - заявил Кадыров.

Глава Чечни нарушил субординацию, чересчур резко ответив Мишустину на критику, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы. Кадыров, уверенный в своей важности для Кремля, рискует нажить новых недоброжелателей, отметил эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков. «(Кадыров) считает, что ему ничего не будет. Но если количество его недругов в окружении Путина будет расти, то однажды Путина могут убедить, что спецпорученец не нужен», - пояснил он.

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