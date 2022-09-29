Мобилизация в России привела к жилищному кризису в Ереване

29 сентября 2022, 22:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Релоканты из России назвали основными проблемами в Армении поиски жилья, а также проблемы с получением информации из госорганов. Из-за наплыва мигрантов из России наблюдается дефицит жилья на рынке аренды, однако многие из тех, кто приехал после объявления мобилизации, ищут жилье всего на месяц-два, рассказал риэлтор.

Как писал "Кавказский узел", жители России, которые после объявления о мобилизации решили уехать в Армению, рассказали, что основные трудности у них возникли при пересечении границы в Грузии из-за огромных очередей и высоких цен на услуги таксистов. Дорога от "Верхнего Ларса" до Армении не потребовала серьезных затрат, сообщили они.

Россиянин Денис Шишкин (имя и фамилия изменены) с женой и маленьким ребенком переехали в Армению больше полугода назад, после начала военной операции на Украине. По его словам, основная сложность, с которой сталкиваются релоканты, отсутствие информации, собранной в единую базу, и необходимой тем, кто решился на переезд в Армению.

"К примеру, как получить социальную карту, условия приема детей в детсад или школу, по каждому вопросу приходится спрашивать в разных чатах. Не знаешь, достоверно или нет. Кто-то два года назад получал, и нет уверенности, что ничего не изменилось. Начался второй поток миграции, и было бы хорошо, если на государственном уровне был создан сайт помощи релокантам. Сколько можно находиться в Армении, и считается ли выезд в Грузию обнулением сроков пребывания. В эмигрантских чатах часто это вопрос задают, но никто не может с уверенностью сказать, ответы только на уровне слухов", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, кроме проекта "Ковчег", который занимается помощью релокантам, он не знает других проектов, кто бы оказывал поддержку или юридическую помощь, добавил Шишкин.

"Многие, кто (уезжают из России), начинают искать информацию еще до переезда. И уже по прилету ищут ее в чатах, в Telegram-каналах. Например, пишут, что в посольство России, если нужно получить загранпаспорт, по три дня не дозвониться. Нужно записываться на очередь, и неизвестно, когда твоя очередь дойдет. К тому же, в официальные структуры, страшно обращаться из опасений, а не вручат повестку, если придешь за паспортом. Это тоже один из популярных вопросов в чатах", - подчеркнул россиянин.

В Ереване россиянин снимает трехкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже двухэтажного частного дома за 220 тысяч драмов (около 541 доллара США). Хозяева дома проживают здесь же, на первом этаже. "Нам с ними очень повезло, по каждому вопросу они готовы помочь. В Армении у каждого есть связи в разных структурах, и хозяева дома помогали получить информацию нам о правилах той же регистрации в поликлинике. Мы также подружились с соседями – армянской семьей, которая снимает вторую квартиру на нашем этаже. Когда сыну вызывали скорую помощь, назвать точный адрес помогли они, так как были проблемы с переводом", - рассказал он.

Приятно, что, в целом, в Армении знают русский язык, и даже тот, кто плохо владеет им, понимает и объясняет, отметил Шишкин.

По его словам, он пока не определился, как долго останется в Армении, поэтому вопросами устройства ребенка в государственный детсад пока не занимался. "Когда в марте переезжали, думали, что (военная операция) на Украине продлится месяца три-четыре. Сейчас сына определили в частный детсад, в месяц платим 30 тысяч драмов (около 73 долларов США), в группе не только дети релокантов, но и местные", - сказал он.

Шишкин рассказал, что когда только переехал в Ереван нашел Telegram-канал , который объединял релокантов по музыкальным предпочтениям, организовывал концерты.

"Недавно нашел сообщество, которое организует вылазки за город. Его основали такие же релоканты. Вначале, когда они исследуют маршрут, ты можешь с ними поехать, грубо говоря, оплатив только бензин, а потом везут по маршруту за плату. Ездили в Ахталы (Лори), исследовали шахты, потом в Туманян на заброшенный кирпичный завод. Теперь они возят по этому маршруту за 35 тысяч драмов", - отметил россиянин.

Сам Дмитрий и его супруга Екатерина работали в России журналистами. По его словам, жену сократили в мае из-за блокировки издания. "Сейчас работаю только я, и удаленно, и с местным изданием. Местной зарплаты хватает только на аренду жилья", - пояснил Шишкин.

В России он оставил трехкомнатную квартиру с новым ремонтом, а также машину. По его словам, они периодически ностальгируют по родному городу. "Там у нас родители, которые к нам сюда уже приезжали однажды. С маленьким ребенком все же сложно. Там нам бабушки помогали, забирали на выходные", - сказал россиянин.

В семье обсуждают возможность продажи имущества и переезда в Армению, рассказал он."Моя мать уже озвучила вероятность продажи квартиры и переезда в Ереван, но если она уже на пенсии, то отцу еще два года до пенсии, и он хочет доработать эти два года. Это их пока удерживает. Сам же свою продал и купил бы квартиру здесь, но останавливает конфликт с Азербайджаном. Если бы было стабильно, можно было подумать о переезде на ПМЖ в Армению", - заключил Шишкин.

В социальных сетях, в частности, в Telegram действуют несколько инициатив, которые помогают российским мигрантам в аренде жилья, а также информируют о ситуации на границах при выезде из России. Telegram-канал "Русские в Армении" объединяет свыше 3,2 тысяч участников. Здесь, в основном, публикуют объявления об аренде жилья, условиях открытия банковских счетов. Telegram-канал "Пограничный контроль" (374 тысяч участников) информирует подписчиков о ситуации при выезде через различные КПП на российской границе. Другой Telegram-канал Coliving Armenia (986 участников) содействует в поиске соседей для совместной аренды жилья. Есть проекты, которые помогают в адаптации мигрантов в Армении и Грузии (Relocation School). Проект предлагает курсы иностранных языков и советы по обустройству. Проект "Плот" помощь в адаптации русскоязычных детей. Проект "Рубежи" создан мигрантами, проект рассказывает о способах адаптации в новой стране, в первую очередь, в Грузии и Армении.

Россиянин, кинорежиссер Сергей Целиков переехал в Ереван в марте после начала военной операции на Украине. По его словам, основная сложность, с которой сталкиваются все, кто переезжает в Армению - это дорогая аренда жилья. "Особенно в марте, когда рубль упал, и доллар стоил по сто рублей. Сейчас, когда рубль откатился назад, стало легче", - сказал он, добавив, что снимает трехкомнатную квартиру за 800 долларов в месяц на пару с соседом.

Еще одной проблемой является открытие банковских счетов, отметил он. "Банки ужесточили условия, и требуют договор аренды, договор с работодателем. Не все, кто переехал, работают "в белую" и имеют официальный договор. А по аренде бывают разные ситуации. Бывают хозяева, которые категорически отказываются подписывать договор, чтобы не платить лишних налогов. Есть банки, которые открывают карты без договоров, но заламывают космические цены. Моему товарищу, который приехал на днях, в банке предложили открыть карту за 250 долларов", - заявил Целиков.

Из-за наплыва мигрантов из России наблюдается дефицит жилья на рынке аренды, отметил риэлтор Вардан Арутюнян. "В обычные дни Booking.com выдает 600-700 предложений по Еревану, сейчас их число не превышает два-три десятка", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 29 сентября на сайте Booking.com доступны 33 предложения по аренде квартир или отелей на период с 29 сентября по 6 октября. Стоимость семи ночей в квартире начинается от 341 тысячи драмов (около 893 долларов США), в отелях – 306 тысяч (около 753 долларов США). В Гюмри доступны 32 предложения. Стоимость семи ночей за тот же период в квартирах начинается от 80 тысяч драмов (197 долларов США), в отелях – от 70 тысяч драмов (172 доллара США).

"Сейчас те, кто приезжает, арендует, в основном, на месяц-два. Переждать и понять, что дальше их ждет", - подчеркнул брокер.

По его наблюдениям, хоть в регионах, в том же Гюмри, цены на квартиры в разы дешевле, мигранты предпочитают Ереван. В среднем месячная стоимость аренды на длительный срок составляет 200 тысяч драмов (около 492 долларов США) за однокомнатную квартиру в хорошем состоянии или трехкомнатную квартиру с очень старым ремонтом, в плохом состоянии, сказал он. "Все зависит, какая квартира. Пустая или обставленная, отремонтированная или нет, есть ли стиральная машина или посуда", - пояснил Арутюнян.

Дети мигрантов могут быть приняты в детсады на общих условиях, "в порядке очереди после онлайн-регистрации", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобразования Армении. "Но ограниченность числа детсадов создает очереди. Когда очередь дойдет, мигранты смогут отдать ребенка в детсад", - сообщил представитель ведомства.

В 45 республиканских школах, из которых 20 – в Ереване, есть классы с русским уклоном для детей граждан России, поступление в школу также онлайн, добавили в министерстве.

По данным Минобразования, по состоянию на 28 сентября, в общеобразовательных учреждениях обучается 932 учеников, переехавших из России и Украины.

Перевод из России можно сделать, в основном, через систему UniStream, а также Moneygram, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в одном из армянских банков.

"Если получатель – клиент банка, а перевод в долларах или рублях, ему выдается сумма с вычетом комиссии в 3% за обналичивание. Если же получатель не клиент банка, сумма перевода выдается в драмах. Рублевые переводы выдаются без каких-либо комиссий", - отметил сотрудник банка, добавив, что банки самостоятельно регулируют порядок выдачи денежных переводов.

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