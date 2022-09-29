Россияне пожаловались на сложности в пути при переезде в Армению после объявления мобилизации

29 сентября 2022, 04:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители России, которые после объявления о мобилизации решили уехать в Армению, рассказали, что основные трудности у них возникли при пересечении границы в Грузии из-за огромных очередей и высоких цен на услуги таксистов. Дорога от "Верхнего Ларса" до Армении не потребовала серьезных затрат, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил сегодня, что только за последние два дня из страны выехало 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. Движение "Дроа" организовало акцию протеста против въезда в Грузию россиян, однако полиция не позволила им приблизиться к государственной границе.

26 сентября стало известно, что людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Алексей Леонченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он военнообязанный, демобилизовался из армии два года назад. «У меня категория «А», я годный. Повестка мне до сих пор не пришла, но у меня были опасения, это случиться, поэтому уехал. Собирался вспешке, за два дня», - рассказал он.

По словам Леонченко, он вылетел во Владикавказ 24 сентября из московского аэропорта Шереметьево, там к нему никаких вопросов не возникло. «А вот вечером (24 сентября) уже при выезде из Владикавказа попали в пробку. Дорожная полиция, расставляя посты по пути, пыталась разгрузить дорогу. Можно было заплатить за возможность проехать один пост, но далее появлялся новый пост, а денег уже не было. Пришлось идти пешком. За 1,5 тысячи рублей доехал непосредственно до самой пробки на Верхнем Ларсе», - рассказал россиянин.

Стоять в пробке без еды, воды и нормального туалета он счел плохой идеей, и поэтому решился вновь идти пешком. «Пришлось четыре часа пройти пешком к КПП. С собой был чемодан 26 килограммов и рюкзак 9-10 килограммов. На чемодане две пары колесиков сломались - оказалось он для такой поездки не был приспособлен», - отметил Леонченко.

Он рассказал, что ближе к полуночи (24 сентября) возле КПП подсел за приличную сумму в машину, и через почти два часа проехал российскую границу. «Таможенник задавал вопросы о целях моей поездки. Я ответил, что в отпуск, к друзьям в Армению. Спрашивал также, где служил, род войск, знаю ли, что подпадаю под мобилизацию. Поинтересовался, зачем вру, что еду в отпуск. Но сказал, что меня не задерживают, и вернул военный билет», - вспоминает россиянин.

По словам Леонченко, на нейтральной полосе также была автомобильная пробка. Было многолюдно и на грузинской таможне, но вопросов никаких ему не задавали. «Утром в 5.20 (мск, 25 сентября) мы поехал дальше. Проезжали через Тбилиси, где два пассажира вышли. Я остался последним, и с водителем доехал до Еревана. За 20 тысяч рублей такси довезло от российского КПП до Еревана», - пояснил он.

Леонченко сказал, что выбрал Армению, так как в стране у него есть друзья, которые заранее сняли для него хостел. К тому же, в Армении есть большая русская община, сказал россиянин. «Когда ходил по улице, несколько раз слышал русскую речь. Это немного подбадривает», - подчеркнул он.

Леонченко сказал, что живет пока один, жена с кошкой приедет потом, когда решит все проблемы и вопросы. «Супруге нужно свои дела решить. Привить кошку, переделать портфолио для поиска новой работы и получить 13 зарплату на текущей работе», - отметил россиянин.

«Мы и раньше планировали уехать из России. Хотели в Финляндию. В Армении, скорее всего, останемся надолго. Квартиру ищу то в Ереване, то в Гюмри. В Гюмри дешевле, но в Ереване у нас друзья. Так уже спокойнее. Ищу квартиру в пределах до 200 тысяч драмов (около 400 тысяч долларов)», - сказал он.

Леонченко рассказал, что работает удаленно маркетологом. «Работаю я неофициально. И если по каким-то причинам меня уволят, думаю, смогу найти работу», - подытожил он.

28-летний россиянин Виталий рассказал, что ему пришлось срочно уезжать, несмотря на то, что был освобожден от срочной службы по состоянию здоровья. Себя он навал пацифистом. «Я к войне и насилию отношусь негативно, и не хочу идти в армию, тем более убивать людей. Это ужас из учебников истории, который внезапно обрушился на меня. И хотя в России заявляют, что в первую волну мобилизации не будут призывать тех, кто не служил, но есть сведения, что мобилизация проходит не особо разборчиво [...] молодым вручают повестки на улице, это уже массовое явление. На улице выдают требование явиться в военкомат для уточнения данных. Тех, кто по этим требованиям приходил в военкомат, также призывали, как и мобилизованных. Я еще на второй день мобилизации понял, что моя категория меня не защитит. Поэтому принял решение покинуть страну», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, решение покинуть Россию он принял на второй день мобилизации (22 сентября), а Армению выбрал потому, что в первую волну миграции после начала спецоперации 24 февраля в Ереван переехали его знакомые, которые затем уехали в Европу. «Купил билеты на поезд, самолет. Оставался день, чтобы выйти на работу, оформить кое-какие документы. На сборы ушли сутки - упаковал чемодан, рюкзак. В России у меня остались родители и супруга, которая, надеюсь, в скором времени тоже переедет в Ереван. Поездка вдвоем обошлась бы дорого. Ей покидать Россию было не к спеху, в отличие от меня. Она приедет, когда ажиотаж спадет и билеты подешевеют», - отметил Виталий.

После начала российской военной операции на Украине в конце февраля поток уезжающих из России увеличился. Одной из стран релокации считается Армения. Сколько на самом деле уехало в Армению российских граждан весной, сколько осталось в этой стране, и о чем свидетельствуют статистические и косвенные данные, - рассказывается в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?"

Он сказал, что работал технологом на химическом предприятии, и теперь намерен договариваться с работодателем, чтобы работать удаленно из Еревана. «Надеюсь, навстречу пойдут, потому что сами к мобилизации отнеслись с тревогой и готовностью защищать своих работников. Если откажут, буду пытаться найти работу здесь», - сказал Виталий.

Он сказал, что не одобрял спецоперацию, но до последнего был уверен, что российская армия сможет завершить ее за короткий срок. «Когда все затянулось [....] я начал понимать в конце лета, что будет мобилизация», - сказал россиянин.

Виталий сказал, что не планирует возвращаться в Россию. «Если получиться сохранить работу, то намерен остаться в Армении», - заверил он.

Россиянин рассказал, что сложнее было добраться до КПП, куда пускают на транспорте, там была жуткая пробка, добавил россиянин. «Я прилетел на самолете до Владикавказа, оттуда отправился на такси до КПП "Верхний Ларс". До границы я уже добирался пешком, движение было заблокировано в обоих направлениях. Дело дошло до того, что пограничники не могли подъехать для пересменки. Это отразилось на темпе работы пограничников, которые стали всех пропускать медленнее», - сказал он.

По его словам, ситуацией на "Верхнем Ларсе" воспользовались местные таксисты, которые на своих машинах везли людей до самого КПП на границе. «Они ставили свои машины максимально близко к КПП, и за деньги перевозили желающих уехать. Когда я проходил, они просили за это 40 тысяч рублей. Деньги брали вперед, и никаких гарантий, что проедешь, не давали. На российском КПП лишних вопросов не задавали. Думаю, сказалась усталость у пограничников, которые хотели разгрузить дорогу. У меня проверили загранпаспорт и пропустили. Я готовился, думал, как себя вести на КПП, как отвечать. Но без вопросов поставили печать и пропустили. На грузинской части границы оформление заняло не более 15 минут», - рассказал Виталий.

Он сказал, что вызвал такси из Армении с грузинского КПП. «Таксист выложил объявление. Поездка от "Верхнего Ларса" до Еревана обошлась в 10 тысяч рублей. Граница с Арменией и вовсе была пустой - три машины, человек восемь. Контраст был поразительный», - подчеркнул россиянин.

По его словам, местные жители (Северной Осетии) пользуются паникой и повышают тарифы на услуги до грузинской границы. Цены на все услуги после пересечения границы остаются в пределах разумного, добавил Виталий.

Он рассказал, что ищет жилье - рассматривает квартиры в Ереване или Гюмри. «Я здесь пару дней, еще не сориентировался. Стараюсь понять, где оказался, что делать. Главная задача была - уехать из России, а дальше - по обстоятельствам», - сказал Виталий.

Он не исключил, что из-за высоких цен на аренду придется арендовать жилье с кем-то. «Я написал объявление (о поиске жилья), после чего 15 секунд не прошло, как мне ответили. Поток из России очень большой», - отметил он. По словам Виталия, с негативом к приезжим в Армении не сталкивался.

По Родине пока не тоскует, так как уезжал в страхе, что могут вернуть и отправить в зону боевых действий, пояснил россиянин. Нужно собраться и понять, как строить дальнейшую жизнь. Хотелось бы еще увидеть родной город», - заключил Виталий.

29-летний москвич Михаил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что прилетел в Ереван из Москвы в ночь на 24 сентября. Купил билет утром в день объявления мобилизации (21 сентября) и два с половиной дня был в нервозном состоянии, так как не планировал расставаться с женой, сказал он.

«Когда объявили мобилизацию, я спал. Моя жена из-за стресса не спала, читала новости. И когда объявили о мобилизации, она купила мне билет в Ереван. Тогда еще билеты стоили дешево, заплатила около 15 тысяч рублей. Я проснулся, ничего не подозревая, а жена сказала, что я лечу в Ереван», - рассказал Михаил.

В аэропорту (23 сентября) еще не было много народу, добавил он. «Когда я подошел к пограничнику, тот спросил, когда я купил билет, являюсь ли военнообязанным. Я ответил, что нет, по состоянию здоровья. Еще спросил, приходила ли мне повестка, и, получив отрицательный ответ, поставил штамп, после чего я прошел границу», - рассказал россиянин.

По словам Михаила, в Москве у него остались супруга, а также родители и 20-летний младший брат-студент. "У брата есть отсрочка, но есть опасения, что она не спасет и его призовут. Поэтому мы с родителями на постоянной связи, чтобы они как можно скорее решили вопрос репатриации в Израиль. Я переехал в Ереван, так как [...] достаточно близко к дому", - сказал он. По словам Михаила, в Армении у него есть родственники со стороны отца.

Он сказал, что не собирается надолго задерживаться в Ереване, во второй половине октября планирует переезд в Таиланд. «Через полторы недели моя жена приедет в Ереван, отсюда полетим в Таиланд, где проживем около полугода. Потом будем оформлять репатриацию в Израиль», - пояснил житель Москвы.

Михаил рассказал, что его отъезд был спонтанным, поэтому полноценно собраться он не успел, взял только основные вещи, но некоторые важные вещи остались в Москве. Он рассказал, что до приезда супруги поживет на квартире у знакомого, который переехал в Ереван еще в первую волну эмиграции после объявления спецоперации, а после приезда супруги поселится на неделю в отеле.

Михаил сказал, что бывал прежде в Ереване, армянского языка он не знает.

Россиянин, кинорежиссер Сергей Целиков переехал в Ереван в марте после начала спецоперации на Украине. Он рассказал, что его разместила благотворительная инициатива «Ковчег». «Я больше месяца жил у них жил бесплатно. У них была большая квартира, в которую расселяли приезжих, и хостел, который они полностью выкупили под эти нужды», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Целиков сказал, что у него не было каких-либо сложностей. Однако для всех, кто приезжает в Армении, основной проблемой являются высокие цены на аренду жилья. «Особенно (дорого было) в марте, когда рубль упал, а доллар стоил около ста рублей. Сейчас, когда рубль откатился назад, стало легче. Я был приятно удивлен, что здесь все добрые и открытые, хорошо относятся к русским», - сказал кинорежиссер.

Он сказал, что перебрался в Ереван один. Его девушка сначала пообещала подумать о переезде, но потом решила, что не хочет переезжать и им пришлось расстаться.

Целиков сказал, что прежде устраивал культурные мероприятия и киновечера, что приносило ему небольшую прибыль, которую он отдавал за аренду. «Пока решил взять паузу. Я снимаю с соседом трехкомнатную квартиру за 800 долларов в месяц, то есть по 400 на человека. Как буду платить сейчас, не знаю. Моя прежняя деятельность позволяла оплачивать аренду, покупать еду. Но мне из России привезли мои вещи, и мне ничего не надо», - продолжил россиянин.

Он сказал, что помогает тем, кто переехал в Ереван после объявления мобилизации. «Помню, когда я переезжал, был некий страх: новая страна, чужая, никого не знаешь. Можно сказать, возвращаю кармический долг. Мне помогли, и я тоже должен помогать тем, кто приезжает. Я написал в Facebook*, что если кому-то нужно жилье, помогу без проблем. Отреагировали человек 15. Из них некоторые сказали, что передумали переезжать, одному человеку нашел квартиру - он туда сразу поедет. Сейчас у меня трое живут и еще один должен приехать», - отметил Целиков.

Со спальными принадлежностями для гостей кинорежиссеру помог Штаб помощи украинцам. «Я им написал, что мне нужно разместить людей, нужны коврики, матрасы, белье, подушки, одеяла. И они помогли», - продолжил он.

В первую волну миграции в Ереван переехали люди идейные, которые не приняли спецоперацию, рассказал Целиков. «Сейчас прибывают люди с разными соображениями. Допускаю, что многие поддерживали [спецоперацию], болели перед телевизором. Но как только это коснулось их, убежали. Я таких не принимаю у себя [...] Если кто-то заявит, что он поддерживает [спецоперацию на Украине], я попрошу уехать. Для меня неприемлемо оказывать помощь такому человеку», - подчеркнул Целиков.

Кинорежиссер сказал, что установил местное мобильное приложение, через которое ему переводят деньги из России. «Условия устраивают. Плачу комиссию 100 рублей, если сумма небольшая, до 10 тысяч рублей. Но и при больших суммах приемлема. И курс обмена рыночный, меня это устраивает. Это приложение также позволяет с российской карты на армянскую карту переводить», - пояснил он.

При оформлении банковской карты россияне сталкиваются со сложностями, рассказал Целиков. «Банки ужесточили условия и требуют договор аренды, договор с работодателем. Не все, кто переехал, имеют официальный договор (с работодателем). А по аренде бывают разные ситуации. Бывают хозяева, которые категорически отказываются подписывать договор, чтобы не платить лишних налогов. Есть банки, которые открывают карты без договоров, но заламывают космические цены. Моему товарищу, который приехал на днях, банк предложили открыть карту за 250 долларов», - рассказал Целиков.

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