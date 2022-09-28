Полиция не дала противникам въезда россиян в Грузию протестовать у границы

28 сентября 2022, 17:12

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Активистам движения "Дроа", выступающим против въезда в Грузию россиян, полиция не позволила приблизиться к государственной границе. Силовики остановили активистов в пяти километрах от КПП.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил сегодня, что только за последние два дня из страны выехали 20 тысяч человек и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России.

Полицейские остановили участников акции протеста против въезда жителей России в Грузию, которую организовало движение "Дроа", в пяти километрах от границы. Силовики мотивировали это тем, что активисты могут создать преграды на загруженной дороге. Тем не менее, акция состоялась, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В руках у участников акции - плакаты с лозунгами против въезда россиян в страну и осуждением политики России, а также флаги Украины и Грузии. Акция проходит при большом скоплении силовиков, следует из фотографий, опубликованных в Facebook* движения "Дроа".

Ранее, анонсируя акцию, движение заявило, что "беспрецедентный наплыв российских граждан" увеличивает риски для безопасности и экономики Грузии. "Страна не готова бороться с наплывом мигрантов. Кроме того, невозможно определить, кто пересекает границу. Позиция грузинских властей известна, они не собираются закрывать границу или ограничивать поток. Соответственно, мы, граждане Грузии, обязаны действовать", - говорится в анонсе сегодняшней акции, опубликованной в Facebook Event.

"Кавказский узел" также писал, что оппозиционная партия "Лело" 2 августа потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. 12 августа "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возразил, что в стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, а руководство Грузии не видит необходимости пересматривать действующий визовый режим с Россией. Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.