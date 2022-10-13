Более половины брошенных на границе с Грузией автомобилей возвращены владельцам

13 октября 2022, 00:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из 65 оставленных на границе в Северной Осетии машин на стоянку отправили 32, остальные преданы владельцам, сообщил источник в правоохранительных органах. Собственник или доверенное лицо могут оформить возврат автомобиля прямо на стоянке, пояснил юрист Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации на выезде из Северной Осетии в Грузию образовались многокилометровые пробки. Людей начали пропускать через границу с Грузией без транспортных средств, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Многие автовладельцы оставляли свой транспорт и переходили границу пешком или на велосипеде. Брошенные машины власти региона отправили на парковку во Владикавказе, машины находились на ней бесплатно.

Брошенные машины перевезли на другую стоянку во Владикавказе

Автомобили, брошенные автовладельцами в пробке по дороге к КПП "Верхний Ларс", отправили на стоянку ГИБДД на углу улиц Мичурина и Тельмана во Владикавказе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Нахождение машины на стоянке платное, за первый день плата не взымается. Всего на стоянке 12 октября оказались около трёх десятков автомобилей.

Чтобы забрать автомобиль со стоянки, нужно обращаться в отделении автоинспекции на Архонском шоссе, 5 во Владикавказе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГИБДД.

Если машину забирает собственник, то понадобятся документы на машину – технический паспорт, страховой полис, права, ПТС. Также забрать машину можно по генеральной доверенности от владельца, пояснил он.

Половина владельцев уже забрала свои автомобили

Всего на дороге к КПП "Верхний Ларс" были оставлены 65 автомобилей, рассказал источник в правоохранительных органах. "Владельцы или их доверенные лица забрали 33 машины. Оставшиеся 32 автомобиля (11 октября) переместили на специализированную стоянку на углу улиц Тельмана и Мичурина", - привела его слова "Основа".

Владельцы брошенных автомобилей будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки и парковки (статья 12.19 КоАП РФ), которое предусматривает штраф 2000 рублей. Также им придется заплатить за работу эвакуатора 1200 рублей, и за каждый час хранения на стоянке по установленному правительством республики тарифу. Сутки нахождения машины на спецстоянке обойдутся ее владельцу примерно в 600 рублей, отмечается в публикации.

По словам юриста Павла Чикова, собственник или доверенное лицо могут оформить возврат автомобиля прямо на стоянке, заплатив за услуги эвакуатора. "В среднем 5 000 рублей. Делается быстро, сообщают, что сегодня (12 октября) решение вопроса заняло 1 час", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что решать проблемы с оставленными на границе автомобилями владельцам приходится на фоне инициатив депутатов, предложивших конфисковывать транспортные средства у тех, кто выехал из страны после объявления мобилизации.

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил внести поправки в законодательство, которые позволят изымать автомобили у тех, кто покинул Россию и оставил машины на границе, сообщили 6 октября "Ведомости". Автомобили следует отдавать собственникам, только если они лично предъявят на них свои права, считает депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре предложил изымать автомобили и передавать их семьям участников спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

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