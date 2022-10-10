Силовики эвакуируют оставленные на Верхнем Ларсе машины во Владикавказ

10 октября 2022, 01:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автомобили, которые владельцы оставили на границе с Грузией, оформляются как находки и эвакуируются на стоянку во Владикавказе, сообщил юрист Павел Чиков. В оставленные машины уже пытались проникнуть неизвестные, но их спугнули, сообщили волонтеры, дежурившие у КПП "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации на выезде из Северной Осетии в Грузию образовались многокилометровые пробки. Людей начали пропускать через границу с Грузией без транспортных средств, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Желающие уехать обратились к волонтерам за помощью в организации хранения автомобилей, опасаясь их эвакуации с дороги к Верхнему Ларсу.

Юрист Павел Чиков сообщил на своем Telegram-канале 5 октября, что оставленные на границе с Грузией машины сотрудники ГИБДД эвакуируют на штрафстоянку. Собственнику машины будут возвращены только при предъявлении паспорта транспортного средства (ПТС).

В сообщении Чиков сослался на выехавшего в Грузию гражданина России (более 425 тысяч просмотров на 01.00 мск сегодня, 10 октября). "На границе перед Верхним Ларсом была громадная пробка. Оставил машину на обочине. Пересек границу на велосипеде. Отправил ключи и документы на машину знакомому во Владикавказ, чтобы забрал. Но не успел, все брошенные машины эвакуировали на штрафстоянку. Знакомый в частном разговоре с начальником полка ДПС узнал, что есть устный приказ выдавать авто только собственникам авто по ПТС", - написал юрист.

Чиков также уточнил, что забрать автомобиль можно при предъявлении нотариально заверенное доверенности и ПТС.

8 октября Чиков сообщил подробности эвакуации автомобилей на границе с Грузией. По его словам, машины забирает МВД и оформляет как находку. "Это не штрафстоянка. Поэтому платить надо только за эвакуатор. Чтобы забрать авто, нужна нотариальная доверенность. Далее оформляется возврат находки, за все эти процедуры отвечает один участковый", - отметил он (более 268 тысяч просмотров на 01.00 мск сегодня, 10 октября).

Юрист также сообщил, что в выходные дни забрать машину не получится, так как заявление должно быть зарегистрировано в канцелярии МВД. Стоят машины на парковке на 5-й Промышленной улице Владикавказа.

Telegram-канал "Кавказского узла" утром 9 октября опубликовал информацию от Павла Чикова по ситуации с автомобилями, по данным на 01.00 мск сегодня, 10 октября она набрала более двух тысяч просмотров.

Стоимость эвакуации во Владикавказе составляет 1,5 тысячи рублей за 50 километров. От Верхнего Ларса до упомянутой парковки - чуть более 30 километров.

По словам волонтера Марины, неподалеку от КПП "Верхний Ларс" брошено около 80 автомобилей. "Последние данные, которые я знала, это было около 80 автомобилей, может быть, цифра поменялась как-то", - сказала она в интервью "Бизнес ФМ" 9 октября.

Волонтерский пункт был организован на парковке около Дома печати недалеко от выезда из Владикавказа. По словам волонтеров, они столкнулись с непониманием некоторых местных жителей, которые считают, что в помощи больше нуждаются участвующие в военной операции на Украине. Люди, покидающие Россию, ранее рассказали, что, в частности, таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы.

Волонтер отметила, что владельцы просто "съезжали с трассы, просто оставляли" автомобили. "Забрали, как нам сказали, на платную стоянку", - отметила она.

На вопрос, нет ли риска мародерства, Марина сказала, что стоянка охраняемая. Что касается периода, когда машины стояли на обочине у КПП, то, по ее словам, "в оставленные машины ночью были попытки проникнуть". "Даже конкретно наши волонтеры рассказывали, что они стали свидетелями того, как какая-то группа ребят, даже не из нашего региона, которые приехали, просто хотели вскрыть машины. Их просто разогнали, когда заметили", - рассказала она.

Житель Москвы Василий пересек границу, бросив свой автомобиль. По его сведениям, машина уже эвакуирована на стоянку. "Пытаюсь ее вызволить, с одним таксистом на контакт вышел, он мне на связи помогает. Еще через своего знакомого гаишника выяснял, он мне подтвердил информацию, что машина на парковке, что она не на штрафстоянке, а просто ее забрали с территории близ Верхнего Ларса. На границе, если будет брошенная тачка стоять, ее раздербанят со временем просто все, такая логика", - приводит его слова издание.

По данным Telegram-канала "Mash Gor", с Верхнего Ларса эвакуировано не менее 80 машин. Аналогичные данные на 5 октября приводит "Основа".

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