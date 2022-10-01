Волонтеры помогают застрявшим на "Верхнем Ларсе" на фоне непонимания местных жителей

01 октября 2022, 03:16

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Продолжается сбор и раздача продуктов, воды и средств гигиены россиянам, которые пытаются уехать в Грузию через КПП "Верхний Ларс". Волонтеры отметили, что столкнулись с непониманием местных жителей, которые считают, что в помощи больше нуждаются участвующие в спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", люди, застрявшие на выезде из Северной Осетии в Грузию, активно запрашивают помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. Там же многие пользователи предлагают бесплатную помощь тем, кто выезжает из Северной Осетии. За финансовой помощью в чате обращаются только мошенники, подчеркнули волонтеры, организовавшие место сбора у Дома печати во Владикавказе. 30 сентября люди, уезжающие в Грузию, попросили у волонтеров помощи в организации хранения машин.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции. Границу России и Грузии можно пересечь только на транспорте, в том числе на велосипедах и самокатах, но не пешком, сообщили пограничники.

Жители Северной Осетии продолжают оказывать помощь россиянам, которые через КПП "Верхний Ларс" пытаются проехать в Грузию. К стихийному волонтёрскому пункту, который возник на парковке местного Дома печати недалеко от выезда из города, люди приносят продукты, воду, детские подгузники и средства гигиены. Рейсы к пробке на границе совершаются регулярно, как только появляется свободная машина. Волонтеры рассказали, что сейчас есть необходимость в воде, детских средствах гигиены, в еде нуждаются меньше. Стоящие в пробке в Дарьяльском ущелье особенно нуждаются в медицинской помощи, там нет пунктов раздачи воды и горячей еды. По словам активистов, 30 сентября им помогали работники ГАИ, довозили до начала очереди и обратно, передает корреспондент "Кавказского узла".

Возле Дома печати продолжают собираться люди в ожидании свободных машин, чтобы выехать в сторону пробки. "Передачки" складываются прямо на газоне. Волонтеры рассказали, что помимо помощи обычных людей они получили помощь от разных организаций, но не могут рассказать, кто именно им помогает.

Волонтеры неохотно дают комментарии, так как общество в целом негативно относится к тому, что они делают. «Пока мы здесь стоим, уже трое человек подошли к нам и спросили, зачем мы этим занимаемся и что лучше помогали бы нашим в Донбассе», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" волонтёр, который попросил не называть своего имени.

В социальных сетях новость о том, что волонтёры помогает уезжающим, также вызвала много осуждения.

"На фронт бы все это", - предложила пользователь Instagram*-паблика "news vladikavkaz" Viktoriazangieva2288.

"А сопли им приехать подтереть не надо случайно?" - задается вопросом K.Shotaeva2015.

"Лучше всю помощь нашим парням отправлять, а не беглецам, что сами себе создали эти проблемы", - считает Faba2222.

"Я не понимаю. Они убегают из России, а мы еще им и помогаем! А кто будет нас защищать, наверное, волонтеры что-то перепутали", - предположила Startseva2759.

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их приехать к волонтерскому пункту, чтобы помочь.

Программист из Владикавказа Станислав приехал к волонтёрскому пункту на велосипеде. «Я вчера узнал, что есть такой чат. Подумал, что у меня есть свободное время и я могу помочь. Мне сказали, что нужны велосипедисты, которые смогут развезти там по пробке продукты. Я участвую в благотворительных акциях, но обычно предпочитаю анонимно и отдельно от всех. Вчера в шесть вечера ездили туда – до Чми в объезд на машине, а дальше на велосипеде развозил воду и еду. У многих стресс, паника – три-четыре дня в пробке, когда непонятно что впереди, это тяжело. Плюс многие не спят по несколько дней, потому что нельзя уснуть из-за того, что нужно двигаться вперед на машине. Я встретил парня, он ехал из Москвы с женой. Он рассказал, что не спит четверо суток практически. Сказал, что по часу в день примерно спит», - рассказал Станислав.

По его словам, в пробке все очень напряжены. «Есть там, конечно, и со стороны тех, кто стоит в очереди и со стороны тех, кто охраняет, некоторая агрессия, потому что люди на взводе. Торговцы наживаются на горе людей. Видел, как большой пирожок за 500 рублей продавался. Цены больше, чем в аэропорту. Бензин стоит тысячу рублей за литр, подержанный велосипед можно купить за 50 тысяч рублей, за то, чтобы доехать на мопеде или мотоцикле, берут 15-20 тысяч», - добавил волонтер.

Сейчас в чате «Верхний Ларс SOS» 3057 участников, каждую минуту приходят сообщения. Волонтёры координируются: кто-то предлагает привезти помощь, люди присылают свои геолокации в пробке.

Студент Никита волонтерит два дня. «Я узнал о волонтёрах через Telegram и приехал. Был вчера (29 сентября), сегодня (30 сентября) тоже с утра весь день. Много есть людей, кто хочет помогать и помогает, люди отзывчивые. Моя мама за людей в пробке очень переживает, и я не могу просто сидеть дома и ничего не делать. На учёбе я сказал – если вы меня отчислите из-за этого, мне всё равно. Я хотя бы человеком останусь. Я не буду за кого-то «за» или «против», я просто пойду людям помогать. Сейчас пропускаю занятие, а завтра пропущу свой день рождения», - рассказал студент.

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