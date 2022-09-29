Ужесточены правила пересечения границы с Грузией

29 сентября 2022, 18:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пункт пропуска "Верхний Ларс" является автомобильным пунктом пропуска, пересечь границу пешком не получится, пояснили в погрануправлении ФСБ по Северной Осетии. Въезд в Северную ОсетиЮ автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам запрещен, добавили в республиканской полиции. Пользователи Telegram-чата, посвященного выезду в Грузию, сообщили, что есть проблемы и с пересечением границы на велосипедах.

Как писал "Кавказский узел", министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 28 сентября подписал указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе и трех районах республики в связи с ситуацией на границе. Согласно документу, в Северную Осетию могут въезжать машины лишь жителей республики, а также Грузии и Южной Осетии. На въездах в Северную Осетию и на границе установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов по спискам Минобороны, сообщил Сергей Меняйло.

Людей без транспортных средств 26 сентября начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Въехать в Северную Осетию на легковом автомобиле с номерами другого региона России транзитом, по семейным или рабочим делам не получится, разъяснили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении МВД России по Северной Осетии. Рейсовые автобусы и маршрутки работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Границу России и Грузии можно пересечь только на транспорте, но не пешком, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

"Пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Все полосы для движения функционируют. Все лица, пытающиеся пересечь границу, если у них есть необходимые документы, пересекают границу. У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают", — процитировало РБК сообщение ведомства.

Пользователи Telegram-чата "Верхний Ларс чат Грузия", на который подписаны 35 183 человека, отметили, что проблемы есть также и с пропуском велосипедистов "За 8 км до КПП "Верхний Ларс" не пропускают людей пешком! Спрашивали: "На каком основании" - не отвечают! На велосипедах пропускают" - написала Юлия. "Это какой-то сюр. Не пускают и на велосипедах", - добавила позднее она. "На велах тоже не пропускают, когда возобновят - неизвестно", - отметил Evgeniy Lebedev. "Закрыли сегодня днём, пеших и на великах не пускают на "Верхнем Ларсе", на самом КПП не знаю, но на пути к КПП запретили пешим ходить", - добавил Alexander Vlasov.

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