Помощь волонтеров в хранении машин потребовалась выезжающим через "Верхний Ларс"

30 сентября 2022, 12:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Люди, выезжающие из России в Грузию, обратились к волонтерам за помощью в организации хранения машин, опасаясь их эвакуации с дороги к "Верхнему Ларсу". Активисты на грузинской стороне границы объявили, что выполнили основную задачу помощи приезжим, но продолжают дежурство.

Как писал "Кавказский узел", люди, застрявшие на выезде из Северной Осетии в Грузию, активно запрашивают помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. Там же многие пользователи предлагают бесплатную помощь тем, кто выезжает из Северной Осетии. За финансовой помощью в чате обращаются только мошенники, подчеркнули волонтеры, организовавшие место сбора у Дома печати во Владикавказе.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции. Границу России и Грузии можно пересечь только на транспорте, в том числе на велосипедах и самокатах, но не пешком, сообщили пограничники.

По состоянию на 12.20 мск 30 сентября, в чате "Верхний Ларс". Только срочная помощь. Чат волонтёров" насчитывается 3155 участников, на 144 больше, чем сутками ранее.

В сообщениях, опубликованных за сутки, пользователи чата активно начали обсуждать возможность хранения автомобилей, чтобы избежать их эвакуации. "Ребята, помогите, пожалуйста! Оставили машину за 2 км от КПП, там где буфет и туалет, очень нужно узнать, стоит ли она там ещё?" – написал, в частности, aleshinsky. "Если я до туда доеду, напишу Вам", - ответил Марат.

"Предлагают же бесплатно разместить их начнут на эвакуаторах забирать", - заметил tvori_dobro_rso. "Кому надо оставить машину, есть место в гараже", - подтвердил Борадзов Арслан. "Да, все брошенные авто будут забирать на эвакуаторах", - написал Марат. "А как ее разместят без ключей, на своих эвакуаторах?" – удивился aleshinsky. "Будут расчищать, у них эвакуатор за колеса подцепил и загрузил", - пояснил Марат.

"Лично видела, как эвакуировали черную машину, кроссовер, марку и номер не запомнила. Аккуратно подняли вверх на тросах и поставили на эвакуатор", - написала сегодня Irina Kolomiets.

"У кого можно оставить машину на хранение или арендовать гараж?" – поинтересовалась Лера Стоцкая. "Если есть те кто передумал ехать на машине и её негде оставить, я могу предложить безвозмездную стоянку для ваших автомобилей", - написал другой пользователь. "У меня во дворе тоже можно оставить безвозмездно несколько машин", - сообщила Chera. "У меня тоже есть места для трёх машин имейте ввиду, бесплатно", - написал еще один пользователь.

Пользователь motya mo сделал объявление о том, что на КПП "будет стоять вода, еда для тех машин, которые въезжают на нейтралку". "Проезжающие, забирайте с собой немного с запасом на период, когда вы будете находиться на нейтральной, потому что туда не сможем передать", - уточнил он.

Волонтеры с грузинской стороны пообещали продолжать поездки к КПП

Предложения помощи опубликованы также в Telegram-канале "Гуманитарная помощь КПП "Дарьяли" N", который позиционируется как "информационный канал гуманитарной помощи для нейтральной полосы от погранперехода Верхний Ларс". По состоянию на 12.20 мск, на канал подписаны 353 пользователя.

"Внимание! Для тех, кто все еще хочет передать гуманитарную помощь, есть точка сбора на Бетлеми 23, Тбилиси. Организация Emigration for Action. Будут периодические выезды в сторону КПП", - говорится, в частности, в последней к 12.20 мск публикации, размещенной в 14.10 мск 29 сентября.

Ранее в тот же день администраторы канала сообщили подписчикам, что вместе с ними "выполнили поставленную задачу". "Голодных людей без воды и медикаментов в нейтралке нет, те кто оттуда вышли — получили необходимую помощь. Спасибо вам огромное", - написали администраторы канала.

"Эти несколько дней мы мало спали и много работали над выполнением основной задачи, и мы ее таки выполнили с вашей помощью. Мы переходим в режим дежурства. Помощь не останавливается, но такой поток продуктов и волонтеров сейчас не нужен. Надеемся, что он не понадобится больше, но всё может быть. Админы продолжают мониторить ситуацию, на КПП продолжают дежурить специально обученные волонтеры. Сейчас дополнительные ресурсы нам не нужны. Если понадобятся — мы тут же дадим знать, помня, что тут очень много чутких людей", - говорится в объявлении.

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