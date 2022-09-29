Telegram-чат волонтеров дал шанс найти помощь застрявшим в пробке у «Верхнего Ларса»

29 сентября 2022, 11:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Люди, застрявшие на выезде из Северной Осетии в Грузию, активно запрашивают помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина, и ищут потерявшихся на границе животных.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября волонтёры развернули неподалёку от выезда из Владикавказа у местного Дома Печати стихийный пункт помощи тем, кто направляется в сторону КПП "Верхний Ларс". Люди приносят еду, лекарства, средства гигиены, которые волонтеры развозят ожидающим в очереди. Для тех, кому нужна срочная помощь, волонтеры создали чат в Telegram.

После начала мобилизации многокилометровые пробки образовались в Северной Осетии на пути к границе с Грузией. 26 сентября стало известно, что людей без машин там начали пропускать через границу, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти в Грузию пешком. Сотрудники полиции ограничивают проезд в сторону границы, и желающим выехать из России приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

По состоянию на 11.50 мск 29 сентября в чате "Верхний Ларс. Только срочная помощь. Чат волонтёров" насчитывается 3011 участников, из них 1067 онлайн. "Чат создан для помощи людям в сложной ситуации на границе. Приоритет - семьи с детьми! Никакой коммерции!" – говорится в описании чата.

К чату активно подключаются новые участники, многие пользователи мессенджера запрашивают помощь волонтеров. "Ребята, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь может привезти бензин (по более-менее лояльной цене), еду и воду до самой машины примерно на 5.4 км? Не за бесплатно, все оплатим. Возможности самим вернуться даже до [села] Чми нет", - написала сегодня, в частности, Екатерина.

"Ребят, может кто-нибудь привезти бензин, стоим недалеко от стоянки для фур, готовы заплатить адекватную цену (не 450₽ за литр), у нас маленькие дети в машине, идти самим в Чми не вариант. Стоим 6-е сутки, рядом с нами стоит мужчина, тоже нужен бензин, скоро заглохнет", - написала Iuliia Kass. "Скиньте номер и локацию", - откликнулся D K.

Пользователь GalinaKireeva опубликовал номер телефона в сообщении о потерявшемся коте. "Потерялся рыжий кот в синей шлейке около КПП с российской стороны. Точнее немного не доезжая до Нижнего Ларса‼ Зовут Лис. Домашний и ласковый. Верните за любое вознаграждение!" – говорится в объявлении.

Многие пользователи предлагают бесплатную помощь тем, кто выезжает из Северной Осетии. "Кому нужен горячий душ на выезде из города! Добро пожаловать, если есть с кем оставить авто в очереди, приезжайте!!! Бесплатно!" – написал пользователь с ником, состоящим из изображения короны.

"Хочу лаваш и воду принести бесплатно", - предложил Геиргий. "Есть кто с маленькими детьми на проезд? Жена подъезжает к КПП, есть 2-3 места в зависимости багажа. Провоз бесплатный", - написал сегодня Andrew Khudyakov.

"Ребята, ближе к концу пробки, нет случайно врача? Болит кишечник 3-й день.. на ощупь какая-то шишка, при нажатии болит, может кто подскажет, серьёзно или нет", - попросил один из пользователей. "Отправила вам номер врача Ясмины", - ответила Dzera Khubaeva.

"Добрый день, сегодня не будут водичку развозить? Осталось на день максимум", - написал сегодня Soeviy_sous. "Будем", - написал в ответ пользователь с ником 13.

"Кипяток нужен? В термосах?" – поинтересовалась сегодня Elizabeth. "Да, очень нужны", - ответила Dzera Khubaeva. "Нам очень нужен кипяток и чай. С двумя детьми еду", - откликнулась Lilya.

"Боже, читаю и восхищаюсь людьми. Ребята, вы делаете очень полезную работу!" – написал сегодня Alexander. "Ребята, спасибо, что помогаете! Едем с двумя детьми, пошли пятые сутки, первые три были мраком, потом начали появляться волонтеры и на сердце пришла радость! Доброта людей берет вверх! Рядом с нами ехала женщина на 8 месяце с маленьким ребёнком, когда ей принесли суп, она рыдала очень-очень, а я вместе с ней, наблюдая за этим за окном. Вчера нашим детям принесли печенье, и я тоже рыдала, а дети ели. Спасибо большое за макароны! Это самое лучшее, что можно представить, дети поели!" - написала Дарья.

Волонтеры не проводят сбор средств, напомнил сегодня представитель инициативной группы волонтеров. "Если к вам в личку обратились с просьбой помочь финансово - это мошенники!" – подчеркнул он.

Об этом же напомнила сегодня Светлана Макаренко (Владикавказ). "Это группа волонтеров. Мы не ведем денежных сборов. Если вам пишут с просьбой скинуть денег - это мошенники. Чем можно помочь: вода и продукты, средства личной гигиены, машины для подвоза помощи к очереди, велосипеды, мопеды для доставки помощи внутри очереди, лекарства и иная адресная помощь по конкретным запросам из чата. Место сбора волонтеров - Дом печати (проспект Коста, 11)", - написала она.

Пользователь Advard опубликовал сегодня ник другого пользователя, сообщив, что это мошенник. "Репостите периодически мошенников", - призвал он.

Напомним, 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что только за последние двое суток через "Верхний Ларс" выехали 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он. Сегодня МВД сообщило, что число легковых машин в очереди к КПП с 28 сентября снизилось с 3,3 тысячи до трех тысяч, сообщило МВД Северной Осетии.

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