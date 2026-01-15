×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:26, 15 января 2026

Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили называют заявления Пенитенциарной службы попыткой его дискредитации и уводом дела в неверном направлении. 

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года силовики задержали одного из лидеров коалиции "Лело - Сильная Грузия" Алеко Элисашвили по делу о попытке поджога канцелярии Тбилисского горсуда. Элисашвили предъявлено обвинение по статье 19-323 УК Грузии (попытка теракта), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он был заключен под стражу. 13 января суд оставил в силе меру пресечения.

Ранее, на судебном процессе 13 января, Элисашвили подчеркнул, что после задержания стал жертвой бесчеловечного обращения. Его несколько часов держали в туго затянутых наручниках за спиной, из-за чего у него пошла кровь и образовались раны на руках, следы которых сохраняются до сих пор. При этом, заявили 14 января адвокаты, никто из причастных сотрудников полиции не привлечён к ответственности, сообщает Interpressnews.

Адвокаты считают, что ненадлежащее и незаконное обращение со стороны государства, а также распространение недостоверной информации усиливают ощущение, что Элисашвили является жертвой продолжающегося политического преследования. Они призывают Пенитенциарную службу воздержаться от распространения непроверенной информации в отношении заключённого, которому запрещён контакт с внешним миром.

Адвокаты указывают, что служба без объяснений отказалась перевести Элисашвили из учреждения №6 в менее строгие учреждения, где содержатся другие обвиняемые политики. Кроме того, по решению прокурора ему запрещены телефонные разговоры.

В своею очередь, Специальная пенитенциарная служба опровергла заявление, сделанное оппозиционером Алеко Элисашвили на процессе в Тбилисском городском суде.

«Всем обвиняемым/осужденным, помещенным в пенитенциарную систему, включая Алеко Элисашвили, предоставляется возможность соблюдать личную гигиену без ущерба для чести и достоинства. Его заявление о том, что он не может соблюдать личную гигиену, в частности, нет предметов для ухода за ногтями, также является ложью (у обвиняемого в камере есть щипцы для ногтей, одноразовая бритва, зеркало, пластиковый тазик и ведро)», — говорится в заявлении, которое цитирует издание Sova.

Также Специальная пенитенциарная служба отметила, что Элисашвили помещен в пенитенциарное учреждение №6 в полном соответствии с требованиями законодательства и беспрепятственно пользуется всеми предоставленными ему правами.

Напомним, Элисашвили не отрицает факт поджога, но отверг обвинение в теракте. Его защита заявила, что Элисашвили совершил поджог в знак протеста против действий властей. "Указанное деяние он совершил в знак протеста, это было одним из средств. Протест он выразил против несправедливого суда. "Огонь олигархии!" и "Огонь несправедливому суду" - такие слова он мне передал, единственное, о чем он жалеет, это о том, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца", - рассказал адвокат после задержания политика.

По версии полиции, Элисашвили разбил молотком стекло фасада здания канцелярии суда, проник внутрь, облил бензином помещение, в том числе канцелярские принадлежности и документацию, и попытался поджечь здание.

