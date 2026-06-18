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17:11, 18 июня 2026

Продлен срок домашнего ареста архиепископа Галстаняна

Баграт Галстанян. Фото: https://www.aysor.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил на три месяца домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна, позволив ему раз в неделю посещать литургию в Эчмиадзине.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля суд в Ереване на два месяца продлил срок ареста Баграту Галстаняну по делу о подготовке захвата власти. В начале июня суд перевел его под домашний арест.

25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Об арестах политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Прокурор высказал мнение о необходимости продлить домашний арест. Сторона защиты требовала прекратить беззаконие и освободить архиепископа, пишет News.Am.

«Неоспоримый факт, что мы не террористы», - подчеркнул архиепископ Галстанян. Он предположил, что власти сами испуганы собственным поведением. Заявление премьера о тотальном подкупе он считает попытками запугать людей. «Мы антитеррористы», - сделал вывод архиепископ, завершив свое выступление требованием свободы архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В тоже время, суд позволил архиепископу Галстаняну каждое воскресенье посещать литургию в Эчмиадзине.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства ранее выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбление церкви.

Также суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

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Автор: "Кавказский узел"

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