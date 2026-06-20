Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

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Восемь лет лишения свободы запросил гособвинитель для обманутой сочинской дольщицы Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля суд отказался принять экспертизу разговоров Соболевой и помощника застройщика, в которой утверждается, что признаков угроз, вымогательства или шантажа со стороны дольщицы не было. 12 февраля суд оставил ее под стражей.

Гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для подсудимой Аллы Соболевой по делу о вымогательстве у сочинского застройщика Шамиля Нунаева. Следующее заседание Центрального районного суда Сочи назначено на 22 июня, сообщил 19 июня корреспонденту "Кавказского узла" источник в суде.

В 2023 году Алла Соболева, комментируя уголовное преследование, заявила: "Они хотят, чтобы я молчала об этом, как другие запуганные ими дольщики. Но я заплатила деньги и хочу знать, где мое жилье".

Напомним, что жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. В конце января Соболева впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов, однако в 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. Проверяющие, в частности, выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".