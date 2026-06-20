×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:50, 20 июня 2026

Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь лет лишения свободы запросил гособвинитель для обманутой сочинской дольщицы Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля суд отказался принять экспертизу разговоров Соболевой и помощника застройщика, в которой утверждается, что признаков угроз, вымогательства или шантажа со стороны дольщицы не было. 12 февраля суд оставил ее под стражей.

Гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для подсудимой Аллы Соболевой по делу о вымогательстве у сочинского застройщика Шамиля Нунаева. Следующее заседание Центрального районного суда Сочи назначено на 22 июня, сообщил 19 июня корреспонденту "Кавказского узла" источник в суде.

В 2023 году Алла Соболева, комментируя уголовное преследование, заявила: "Они хотят, чтобы я молчала об этом, как другие запуганные ими дольщики. Но я заплатила деньги и хочу знать, где мое жилье".

Напомним, что жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. В конце января Соболева впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов, однако в 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. Проверяющие, в частности, выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:38, 19 июня 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
18:08, 19 июня 2026
1
 Восемь россиян приговорены судом в Баку к срокам по делам о наркотиках
17:14, 19 июня 2026
Жительница Дагестана заподозрена в оправдании терроризма
13:24, 19 июня 2026
Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе обернулись извинениями и арестами
12:24, 19 июня 2026
Боец из Калмыкии убит в военной операции
08:22, 19 июня 2026
Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие в части
Все события дня
Новости
00:51, 20 июня 2026
Оставлено в силе решение об изъятии имущества у бывшего губернатора Ростовской области
22:11, 19 июня 2026
Суд отказался смягчить приговор осужденному на Кубани гражданину Румынии
Мужчина на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:50, 18 июня 2026
Житель Краснодара получил срок по делу о диверсиях
АЗС в Дагестане. Стоп-кадр из видео https://t.me/chernovik/96398
04:17, 17 июня 2026
Проблемы с доступностью топлива зафиксированы в ряде регионов юга России
Зал судебных заседаний. Фото Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края / "ВКонтакте"
00:50, 17 июня 2026
Суд обязал Рустема Трахова освободить конфискованный дом
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Инал Хашиг. Фото: https://jam-news.net/ru/
19 июня 2026, 22:54
Абхазский журналист Хашиг исключен из российского реестра иноагентов

Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457419138%2Fwall-145347798_297305
19 июня 2026, 19:52
Чиновники разрешили открыть 58 пляжей Анапы

Осужденные россияне в зале суда. Фото: azertag.az
19 июня 2026, 18:08
Восемь россиян приговорены судом в Баку к срокам по делам о наркотиках

На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 июня 2026, 14:24
Оппозиция оспорила итоги выборов в Конституционном суде Армении

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше