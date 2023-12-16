Обманутая дольщица в Сочи обжаловала постановление о розыске

16 декабря 2023, 04:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алла Соболева, обвиняемая в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" в Сочи, обжаловала постановление о розыске. По ее словам, она не скрывалась от предварительного следствия и после объявления в розыск неоднократно контактировала со следователями.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в квартире сочинки Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела по статье о вымогательстве. В постановлении от 23 августа 2023 года было сказано, что поводом для возбуждения дела стал рапорт об обнаружении в действиях Соболевой признаков вымогательства, а также заявление застройщика о вымогательстве, совершенном Соболевой. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала Алла Соболева. Соболева обратилась в прокуратуру с просьбой отменить постановление следователя о возбуждении уголовного дела. 24 октября Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

Дольщица ЖК "Курортный" Алла Соболева в апреле сообщила, что жильцы дома годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

15 декабря обманутая дольщица Алла Соболева подала со своим адвокатом Натальей Ереминой жалобу в Адлерский районный суд в порядке 125 УПК РФ на действия следователей, которые, по мнению Соболевой, «сфабриковали» дважды не только постановления о ее розыске, но и уголовное дело против нее.

Соболева опровергает обвинения в вымогательстве у застройщика. По ее словам, она только добивается ввода дома в эксплуатацию. «Они хотят, чтобы я молчала об этом, как другие запуганные ими дольщики. Но я заплатила деньги и хочу знать, где мое жилье <...> Если бы это было один раз, то это можно назвать случайностью <...> Один застройщик забирает у людей все деньги под видом строительства и фактически продает воздух, а потом оказывается, что он мошенник, так как деньги собраны, а жилья нет. И начинается вторая часть спектакля: его «якобы» судят и параллельно вводят в эту «игру» второго «игрока» <...> Эту персону чиновники водят по всем сходам обманутых дольщиков и представляют «инвестором», который якобы достраивает долгострои и за это получает еще земли. Но чиновники мэрии забывают говорить, что достраивает он эти объекты не за свои, а за бюджетные деньги", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Соболева напомнила, что проходит потерпевшей по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, возбужденного в отношении застройщика Юрия Оганяна. "На 19 декабря вызвана повесткой в суд в качестве свидетеля. Однако мне там явно не рады, потому что я единственная из дольщиков, кто мешает суду и следствию вновь вывести Оганяна «сухим из воды» и требую приобщить к данному делу приговор от 22 июля 2022 года, где его уже осудили за мошенничество. Но гособвинитель и судья не считают, что этот приговор нужен в деле по ЖК "Курортный", - отметила она.

Разрешение на строительство жилого квартала было выдано в марте 2014 года. Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено постановлением мэра из-за нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ. Плановая проверка в 2015 году показала нарушение этажности: на участке находились шесть объектов высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок. На объекты был наложен арест, при этом застройщику запретили регистрировать на участке объекты. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

Алла Соболева сказала, что никуда не скрывается и общается по телефону со следователем постоянно. Когда она узнала, что объявлена в розыск, то очень этому удивилась и поняла что это делается для того, чтобы изменить ей меру пресечения на арест, чтобы она не писала жалобы.

Она подала жалобу на розыск (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). «В производстве СО отдела по Адлерскому району г. Сочи следственного управления СК России находится уголовное дело № 12301030059001999, возбужденное в отношении, меня, Соболевой А.Н., по признакам состава преступления, предусмотренного п. "Б" ч. 3 ст. 163 УК РФ. 06 декабря 2023 года при ознакомлении с материалами ходатайства о замене меры пресечения Соболевой А.Н. в Адлерском районном суде г. Сочи сторона защиты была ознакомлена с постановлением о розыске обвиняемой <...> Решение следователей от 27 сентября 2023 года об объявлении Соболевой А.Н. в розыск вынесено формально, при отсутствии законный оснований, в результате злоупотребления служебными полномочиями, чем грубо нарушены Конституционные права Соболевой А.Н., предусмотренные ч.2 ст. 24, ч.2 ст. 45, ч.1 ст. 46, ч.2 ст. 50 Конституции Российской Федерации. Подозреваемая по уголовному делу, а впоследствии обвиняемая Соболева А.Н. не скрывалась от предварительного следствия. Постановление должных лиц об объявлении в розыск Соболеву А.Н. в нарушение ст. 210 УПК РФ не содержит в себе сведений, что место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, поскольку Соболева не скрывалась от предварительного следствия, а наоборот инициировала проведения следственных мероприятий", - говорится в жалобе.

В жалобе также отмечается, что Соболева после объявления в розыск контактировала со следователями. Она и адвокат попросили в жалобе признать действий следователей, которые объявили ее в розыск, незаконными, обязать их устранить допущенные нарушения закона, а также признать розыск незаконным.

В Адлерском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что получили данную жалобу. «Дата ее рассмотрения будет известна на следующей неделе», - сообщила сотрудница канцелярии по уголовным делам.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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