Жители Анапы пожаловались на сокрытие причин химического запаха в городе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация об источниках сильного химического запаха, который ощущали жители Анапы на днях, скрывается от людей, добиться честной независимой проверки качества воздуха, по их словам, невозможно.

Как писал "Кавказский узел", жители Анапы 9 мая пожаловались на запах газа. Глава города заявил, что запах связан с работами около Новороссийска и не представляет угрозы, однако пользователи Telegram не согласились с ним.

Экологическая ситуация в Анапе ухудшилась после того, как 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия. Разлив нефтепродуктов привел к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Опрошенные 12 мая корреспондентом "Кавказского узла" жители Анапы и гости города подтвердили, что 9-10 мая в разных районах города ощущался сильный химический запах, из-за которого люди закрывали окна, жаловались на головную боль, кашель, тошноту и першение в горле. Они считают, что информация о возможных источниках загрязнения скрывается от населения, а добиться независимой проверки воздуха жители не могут уже около года.

Напомним, что летом прошлого года жители Анапы, а также Геленджика и Новороссийска жаловались на резкий химический запах, писали обращения в различные структуры, но безрезультатно.

«Мы писали петиции коллективные письма, но нам на них даже не ответили», - рассказала жительница дома на улице Ленина Елена.

Особенно сильный запах, по словам жителей, ощущался в районах улиц Ленина и Евскина, Красной площади, Красноармейской и возле центрального рынка.

Жительница улицы Евскина Марина рассказала, что вечером 9 мая запах был настолько сильным, что семье пришлось сидеть дома и закрыть окна. «Запах то исчезал, то снова возвращался. Но был в течении дня. Очень резкий, удушливый, похож одновременно на бытовой газ и нефтехимию с примесью чеснока. Даже дома невозможно было находиться - всё тянуло с улицы», - сказала она.

По ее словам, это был полный кошмар для астматиков. «Я сама астматик и поэтому просто задыхалась», - рассказала женщина. По ее словам, после появления запаха у неё заболела голова и начался кашель. «В таких случаях у меня начинаются панические атаки. Возможно, здоровые люди переносят это легче», - призналась Марина.

Жительница района, где располагается крупный торгово-развлекательный центр "Красная площадь" Ольга подтвердила, что химический запах держался несколько часов. «Горечь во рту, першение в горле, тошнота. Такое ощущение, будто воздух отравлен. И это уже не первый раз», - рассказала она.

Житель улицы Красноармейской Сергей сообщил, что запах проникал даже в плотно закрытую квартиру. «Все окна были закрыты, но всё равно стояла эта вонь. Начинает сильно болеть голова, першит горло и появляется кашель», - сказал он.

Гостья Анапы Наталья рассказала, что после прогулки с ребёнком почувствовала ухудшение самочувствия. Она возмущена тем, что никто из властей не извещает туристов, не поясняет, что это такое и насколько опасно для здоровья. «Сначала подумала, что где-то утечка газа. Потом запах исчез, через время снова появился. Меня начало тошнить, ребёнок не жаловался, он у меня еще маленький», - сообщила она.

Жительница Анапы Юлия сравнила происходящее с отравлением. «9 мая это было особенно наглядно. Много людей было на улице, праздновали День Победы. Воздух стоял тяжёлый, удушающий. Некоторые реально сравнивали это с газовыми камерами», - сказала она.

Опрошенные не верят главе Анапы Светлане Масловой, которая заявила, что запах связан с работами в районе Южной Озереевки под Новороссийском и «не представляет угрозы».

«У жителей складывается впечатление, что анализы делают такие, какие нужны властям, а не такие, какие показывают реальную картину. Люди говорят: либо молча задыхайся, либо тебя обвинят в распространении фейков, потому что зависимые лаборатории выдадут "правильный" результат», - заявил житель Анапы, который представился Андреем. Он отметил, что в подобных ситуациях особенно важны независимые экологические исследования и открытая публикация результатов замеров.

Житель Анапы Егор назвал ситуацию «давней историей». "Жалобы идут уже несколько лет. Пока люди массово обращаются - запах словно исчезает. Потом поток жалоб прекращается, и всё начинается заново», - сказал он.

Анапский активист Илья Гоголинский, считает, что без профессионального мониторинга установить источник загрязнения невозможно. «Нужен мониторинг с профессиональными замерами <...> Но это примерно то же самое, что попытаться провести мониторинг в Кремле - никого туда не пустят», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, распространение запаха зависит от ветра, поэтому в одних районах Анапы вонь ощущается сильно, а в соседних её может не быть вовсе. «Эти потоки как пар просачиваются в отдельные районы. Всё зависит от ветра и рельефа», - пояснил собеседник. Он также заявил, что жители уже не первый год обсуждают возможную связь запаха с компрессорной станцией «Русская», обеспечивающей работу газопровода «Турецкий поток». «Год назад уже подробно обсуждали эту тему, потом была долгая пауза, и вот снова начались газовые "атаки". А по телефону 112 людям опять рассказывают про Новороссийск и танкеры», - сказал активист.

По словам Ильи, независимый контроль качества воздуха в регионе фактически отсутствует. «Можно попытаться отследить газовую обстановку рядом с компрессорной станцией, но это дорогостоящая процедура, которую должны делать специалисты с оборудованием. Иначе власти будут продолжать рассказывать, что всё в пределах нормы», - заявил он.

Юрист из Краснодарского края Елена Павлова, комментируя ситуацию, указала, что российское законодательство гарантирует гражданам право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. «Статья 42 Конституции России прямо закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии. Аналогичные нормы содержатся в федеральном законе "Об охране окружающей среды". Но проблема в том, что жители фактически не имеют доступа к независимым лабораториям воздуха, воды и почвы», - сказала он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, люди опасаются, что официальные проверки не отражают реальную ситуацию. "И это не без оснований", - считает она.

Депутат Олег Янсен также заявил о необходимости профессионального мониторинга воздуха и публикации результатов исследований. Однако он отметил, что сам лично не ощущал никаких запахов. "Возможно, потому что запах распространяется не на все районы города", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В местных чатах жители обсуждают возможную связь запаха с меркаптанами - серосодержащими веществами с резким запахом, которые применяются в газовой промышленности. Именно меркаптаны придают бытовому газу характерный запах, позволяющий обнаружить утечку.

Экологи ранее отмечали, что воздействие таких веществ даже в небольших концентрациях может вызывать головную боль, тошноту, раздражение слизистых оболочек, кашель и ухудшение самочувствия. Без специальных исследований установить точный источник загрязнения невозможно, подчёркивают специалисты.

По словам жителей, несмотря на многочисленные обращения, официальных данных о результатах независимых проверок воздуха им до сих пор не предоставили.

Ранее эколог из Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что запахи от танкеров беспокоят жителей давно. "Пустые танкеры заполняют выхлопными газами, чтобы избежать взрыва. Перед загрузкой нефти они продуваются, все эти газы выбрасываются в атмосферу. Теперь, возможно, перевалку переместили ближе к Геленджику из-за жалоб жителей Новороссийска", - полагает она, добавив, что от этой вони страдают жители Анапы, Новороссийска и Геленджика.

Эколог Игорь Шкрадюк отмечает, что больше согласен с пояснениями мэра Анапы, чем с теми, кто предполагает, что причина в КС "Русская". «КС "Русская" - это компрессорная станция газопровода высокого давления. Там нет меркаптанов. Я скорее соглашусь с мэром Анапы, что это в Абрау-Дюрсо на терминале КТК. Если люди отмечают запахи нефти, то всегда лучше для здоровья надевать респираторы, если выходите на улицу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Туапсе 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

