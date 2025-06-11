Жители курортных городов Кубани пожаловались на неприятный запах

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С начала курортного сезона жители и отдыхающие в Геленджике, Новороссийске и Анапе начали массово жаловаться на резкий химический запах, напоминающий газ. Множество людей обращались по этому поводу в различные структуры, однако безрезультатно.

"Мы вынуждены закрывать окна в 35-градусную жару, но это не спасает, запах проникает в дома. Люди задыхаются, у детей головные боли, кашель, у многих тошнота и рвота", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Геленджика, пенсионер и астматик Геннадий Павлов.

По его словам, подобные запахи наблюдаются уже третий год подряд, но в этом июне они особенно сильны.

Павлов провел собственное расследование и сделал аудиозаписи разговоров с чиновниками различных ведомств, которые он передал корреспонденту "Кавказского узла". На записи сотрудница МЧС Геленджика, представившаяся как оператор №840, сообщила, что запах исходит от танкеров, стоящих в районе Тонкого Мыса, и что это связано с необходимостью их проветривания для предотвращения взрыва. "Мы вам не можем ничем помочь, только советуем запасаться лекарствами и средствами от астмы", - сказала сотрудница.

В Роспотребнадзоре Геленджика Павлову ответили, что жалоб много, но официально воздух "в норме". Сотрудница местного отдела Ольга Владимировна заявила: "У нас в городе нет промышленных предприятий, воздух чист. Замеры проводятся раз в месяц, превышений по нормативам нет".

При этом она полагает, что запахи, вероятно, связаны с перевалкой нефтепродуктов в Новороссийске и могут переноситься ветром. Однако добавила, что "никто вас не травит" и просила не употреблять таких выражений при обращении в Роспотребнадзор.

Жители Геленджика направили коллективное заявление в Роспотребнадзор, прокуратуру и ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО", в котором высказали предположение, что происходит сброс вредных веществ в атмосферу. Подписанты требуют срочной проверки, идентификации источников загрязнения и предоставления официального отчета, рассказал Геннадий Павлов, который организовал сбор подписей.

Жители Новороссийска и Анапы подтверждают аналогичную ситуацию. Эколог из Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что запахи от танкеров беспокоят жителей давно. "Пустые танкеры заполняют выхлопными газами, чтобы избежать взрыва. Перед загрузкой нефти они продуваются, все эти газы выбрасываются в атмосферу. Теперь, возможно, перевалку переместили ближе к Геленджику из-за жалоб жителей Новороссийска", - полагает она, добавив, что в этот сезон запахи очень сильны.

По словам Трибрат, если Роспотребнадзор утверждает, что показатели по воздуху в норме, несмотря на жалобы, то, возможно, замеры действительно проводятся по регламенту, но при этом не учитываются кратковременные выбросы или специфические вещества (например, меркаптаны), которые сложно зафиксировать стандартными методами. «Было бы полезно узнать, какие именно методики и частота измерений применяются, чтобы понять, насколько эти данные объективны», - отметила эколог.

Анапчанин Илья Гоголинский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что звонил в МЧС после многочисленных жалоб жителей. "На глазах вырвало ребёнка. В соцсетях сотни сообщений - запах газа отдает чесноком. Люди задыхаются, но никаких мер не предпринимается", - сообщил он.

"Газовые атаки на город третий год подряд. Но в этом июне особенно постоянные головные боли, тошнота, кашель. Невозможно дышать. Мало того, что мазут, так еще и газовая вонь. И никому нет дела до того, что люди страдают, болеют, задыхаются в курортном городе в курортный сезон", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Анапы Вера Ивова.

Эколог Игорь Шкрадюк объяснил, что причиной может быть так называемая "дегазация" танкеров. "Рядом с Геленджиком находится терминал экспорта нефти. Там труба приходит на берег и есть причал, где перекачивают нефть танкеры. То есть к Геленджику подходят пустые танкеры и уходят полные. В емкостях уже пустых танкеров остаются нефтепродукты, которые, испаряясь, образуют с воздухом взрывоопасную смесь. Чтобы не произошло взрыва после разгрузки где-нибудь в Индии, в Африке или в Европе, емкости танкеров заполняют выхлопными газами с низким содержанием кислорода. Перед загрузкой нефти емкости продуваются и в воздух выбрасываются пары легких фракций нефти, включая меркаптаны - вещества с чрезвычайно сильным запахом", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шкрадюка, предельно допустимая концентрация (ПДК) меркаптанов 20 лет назад была повышена в 10 тысяч раз - с 0,0001 мг/м³ до 1 мг/м³. "Формально получается, что нормы не превышены, но по факту люди задыхаются. Никто не реагирует, потому что часть танкеров - из так называемого "теневого флота", работающего в обход санкций. Такие суда отключают опознавательные сигналы, становятся невидимыми", - подытожил эколог.

Врач-терапевт из одного из курортных городов Ирина Волгина подтвердила опасность ситуации: "Воздух может смердеть, а ведомства будут утверждать, что он безопасен. Но это не так. Если у людей возникают признаки - жжение в глазах, боли в горле, затруднённое дыхание, головные боли, тошнота, рвота - то это отравление. Особенно страдают астматики, пожилые люди и дети. При длительном воздействии возможны хронические поражения дыхательной системы, обострение аллергий, а также негативное влияние на нервную систему", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«У человека определенный газовый состав крови, при котором организм жизнеспособен. При вдыхании таких токсических веществ, как меркаптан, естественно, это отражается на здоровье, так как меняется и газовый состав крови. Соответственно, чем больше концентрация, тем больше страдают нейрогуморальная система, начинается отравление организма, бронхоспазм, как я уже сказала, головные боли, недомогание и прочее. А при определенных концентрациях это вообще смертельно опасно. Но если нет причины интоксикации или она скрывается, то это еще вдвойне опасно, потому что медработникам, которые должны оказать неотложную помощь, непонятно, от чего нужно лечить человека и какую помощь ему оказывать. Не надо быть токсикологом, чтобы это понимать. Люди едут на курорты подышать свежим морским воздухом, а по итогу травятся и мы, медработники, неинформированные, чем отправлены люди, лишены возможности оказать квалифицированную медпомощь, поэтому информирование о реальном состоянии окружающей среды - это долг государства», - считает Волгина.

Илья Гоголинский сообщил, что общественность Анапы готовит запросы и заявления в МЧС, Роспотребнадзор и администрации городов, где ощущаются запахи газа, с просьбой прокомментировать ситуацию и принять срочные меры реагирования.

Он также напомнил, что «газопровод «Турецкий поток» проходит недалеко от Анапы через компрессорную станцию «Русская». В Геленджике, вероятно, схожая ситуация из-за «Голубого потока», поскольку там также расположена компрессорная станция «Береговая». Оба газопровода - это сложнейшие инженерные системы, в которых постоянно циркулирует сжатый природный газ под высоким давлением. «Внутри труб может скапливаться влага, примеси, что может быть потенциально опасным и требует выпуска газовых паров, как в танкерах», - полагает Гоголинский.

Активисты считают, что власти должны ответить честно, из-за чего летом на курортах наблюдается сильный неприятный запах.

Сотрудник Черноморского флота на пенсии Олег Завяликов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что и версия о газопроводной трубе, из которой выпускают пары, и версия про танкеры имеют право на существование. Но ему более правдоподобной кажется версия с танкерами, потому что меркаптан, выделяемый в атмосферу при проветривании танкеров, действительно по запаху напоминает чеснок.

"Кавказский узел" также писал, что 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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