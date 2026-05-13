Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Гулькевичском районе детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние ученика и ученицы младших классов, которые получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, оценивается как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая в Гулькевичском районе девятиклассник пронес в школу пневматический пистолет и травмировал двух учеников. Он задержан.

Оперативный штаб Краснодарского края 12 мая сообщил в своем телеграм-канале о состоянии двух детей, которые получили ранения в школе в Гулькевичском районе.

Пострадавшие - ученица второго класса и ученик первого класса. Они получили ушибленные раны предплечья и бедра и были доставлены в приемное отделение центральной районной больницы.

По информации врачей состояние детей оценивается как стабильное и удовлетворительное, родители мальчика приняли решение отказаться от госпитализации, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал о подобном случае в Анапе, произошедшем 11 февраля. В тот день один из студентов индустриального техникума открыл стрельбу около образовательного учреждения. В результате погиб охранник техникума, который не дал нападавшему войти в здание. Ранения получили также сотрудница техникума и студент.

Суд заключил под стражу самого стрелка и молодого человека, который подстрекал его к преступлению. Также Следком возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний студент.