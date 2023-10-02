Жители Гюмри подключились к сбору вещей для карабахских беженцев

02 октября 2023, 17:44

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Более 1,5 тысячи переселенцев из Карабаха получили временное жилье в Ширакской области, волонтеры в Гюмри подключились к сбору одежды, еды и медикаментов для нуждающихся. Беженцы рассказали, что вынуждены были покинуть свои дома в спешке и без вещей.

Как писал "Кавказский узел", к 30 сентября в Армению, по данным властей, переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 1 октября число беженцев достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Более 1,5 тысячи беженцев получили временное жилье в Ширакской области

В Ширакской области Армении обеспечены временным жильем 1520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы мэрии Гюмри - областного центра.

"Наших соотечественников мы размещаем в гостевых домах, в гостиницах, в домах и квартирах жителей Гюмри, которые выражают такую готовность. Размещаем также в пригодных для проживания зданиях, которые принадлежат городу. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь всем", - сказал мэр Вардгес Самсонян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сформирована рабочая группа, которая круглосуточно оказывает помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Волонтеры участвуют в сборе вещей для переселенцев

В первый день переселенцы из Нагорного Карабаха нашли в Гюмри приют в духовно-просветительском центре Армянской апостольской церкви "Айордац Тун", а в последующие дни он стал пунктом сбора помощи - одежды, еды, медикаментов, бытовых предметов - и ее распределения между нуждающимися переселенцами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор центра Астхик Едигарян.

"Мы знали, что нас ждет, и готовились к приему наших соотечественников. Важно было подготовиться и правильно организовать весь процесс, чтобы не было паники и неразберихи. Благодаря нашим контактам ряд семей получили жилье, но это задача государства", - сказала она.

Сбор вещей и продуктов проводится с помощью многочисленных волонтеров разных возрастов. Студентка Амалия рассказала, что каждый день приходит в «Айордац Тун» и до вечера помогает распределять собранную одежду и продукты питания.

"Сразу после университета я еду сюда. Мы занимаемся тем, что распределяем вещи для помощи жителям Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), которые приехали в Гюмри. Я до 18:00 нахожусь здесь и делаю все возможное, чтобы хоть немного облегчить жизнь переселенцев. Им сейчас очень тяжело, и они нуждаются в нашем внимании", - сказала Амалия корреспонденту "Кавказского узла".

Беженцы рассказали, что покинули Карабах в спешке

Житель Мартуни Ашот Овакимян рассказал, что три дня был в пути из Нагорного Карабаха в Сюникскую область, а оттуда его перенаправили в Гюмри для получения временного жилья. "Я вместе с 80-летней матерью двое суток был в пути из Гориса в Ереван. Потом нас отправили в Гюмри. А до этого 3-4 дня мы добирались сначала в Степанакерт, а потом оттуда в Горис. Наконец определились с местом для временного проживания. Сейчас решается вопрос жилья. Нам предлагают квартиру с хорошими условиями. Скорее всего, в ближайшее время будем там жить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Овакимян отметил, что у них при отъезде не было времени на сбор необходимых вещей, взяли лишь документы и отправились в Армению. "Никакой одежды, никаких необходимых для простого проживания предметов у нас нет. У нас не было ни минуты на сборы. Все произошло очень быстро. Главное было - спастись и покинуть наш родной Карабах. Мы этого не хотели. Но Баку нам не оставил иного выбора. Слава Богу, нам здесь все дали. И одежду, и еду", - сказал он.

В семье Армена Карапетяна и Лусине Игитян на второй день приезда в Ширакскую область родился сын, которого они назвали Аветом. "Мы планировали назвать его другим именем. Но после стольких проблем, после блокады, после вынужденного переезда его рождение для нас как добрая весть, поэтому мы решили назвать его Авет", - рассказала Лусине Игитян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, они переехали в Нагорный Карабах 11 лет назад, обосновались в Степанакерте и до вынужденного переезда жили там. "Мы не планировали никуда уезжать. Нам пришлось это сделать. Мы очень любим Арцах. Сейчас произношу это слово - и мурашки по коже. Теперь мы вместе с двумя сыновьями находимся в Ширакской области. Не знаем, что будет дальше", - сказала она со слезами на глазах.

Житель Аскерана Вазген Карабекян приехал в Гюмри вместе со своей большой семьей. "Нас восемь человек. Три дня мы были в грузовой машине без крыши, мокли все эти дни. Все дети заболели. Было страшно и очень тяжело. Все оставили там, ничего не смогли перевезти. Нас решили отправить в Гюмри. Сейчас ждем расселения. Сложно будет найти нам удобный вариант для проживания, у нас большая семья", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина добавил, что сейчас им надо выйти из шокового состояния и потом только понять дальнейшие действия. "Что я могу сейчас планировать? Я планировал всю жизнь жить в Карабахе. Но меня вынудили покинуть мой дом. Сначала надо прийти в себя, потом только смогу подумать про будущее", - сказал Карабекян.

Напомним, ранее беженцы рассказали, что в Армении существенно повысились цены на аренду жилья. По их словам, власти страны пообещали прибывшим из Нагорного Карабаха единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, но этого хватит только на оплату жилья за полмесяца.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября объявил о запуске программы по финансовой поддержке беженцев. Сумма выплат на одного человека в месяц составляет 50 тысяч драмов (около 126 долларов) для покрытия расходов на проживание и на коммунальные расходы. Программа будет действовать не менее полугода, сообщил Пашинян.

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