Пашинян представил программу поддержки беженцев из Карабаха

30 сентября 2023, 21:52

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Жители Карабаха, у которых нет квартир в Армении, полгода будут получать выплаты на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, сообщил сегодня премьер-министр Армении.

Как писал "Кавказский узел", ранее карабахские беженцы рассказали, что в результате военной операции Азербайджана они остались без средств к существованию. Пункт оказания им помощи был ранее открыт в Горисе, но 26 сентября местные власти заявили, что Горис исчерпал ресурсы для приема карабахских беженцев. Власти Армении сообщили сегодня, что более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха приехали в Армению, из них более 32 тысяч воспользовались предоставленным бесплатным жильем.

Карабахские беженцы рассказали, что в Армении существенно повысились цены на аренду жилья. По их словам, власти страны пообещали прибывшим из Нагорного Карабаха людям единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, но этого хватит только на оплату жилья за полмесяца.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал запуск программы по финансовой поддержке вынужденно перемещенных граждан Нагорного Карабаха. В частности, речь идет о финансировании расходов на проживание карабахцев в Армении. Общая сумма на одного человека в месяц составляет 50 тысяч драмов. "Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 000 драмов (около 101 доллара США) на человека в месяц, плюс еще 10 000 драмов (около 25 долларов США) на каждого на все коммунальные расходы. Эта программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев. Бенефициарами программы станут все вынужденно перемещенные лица, независимо от возраста", - сообщил Пашинян.

Исключение составят семьи, которые имеют жилье в Армении, а также люди, находящиеся в специальных центрах и не имеющие возможности арендовать жилье.

"На следующей неделе начнется единовременная выплата по 100 тысяч драмов (около 254 долларов США) каждому вынужденному переселенцу", - добавил Пашинян.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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