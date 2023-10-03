Баку отчитался о регистрации семи армян в Карабахе

03 октября 2023, 21:44

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Пять жителей Карабаха сами пришли в офис миграционной службы Азербайджана в Ханкенди. Еще двое зарегистрировались для получения гражданства Азербайджана при визите сотрудников службы в районы города, сообщили власти Азербайджана. При получении гражданства Азербайджана жителям Карабаха потребуется отказаться от гражданства Армении, пояснил адвокат Сахиб Мамедов.

Как писал "Кавказский узел", жителям Карабаха гарантируются права и свободы, в том числе право говорить на родном языке и развивать свою культуру, карабахским предпринимателям будет оказана поддержка в виде льгот и кредитов, а фермеров освободят от налогов, сказано в обнародованном властями Азербайджана плане по реинтеграции Карабаха.

После проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыло 100 514 карабахских беженцев. На следующий день миссия ООН заявила, что насчитала всего 1000 человек, которые решили остаться в Нагорном Карабахе.

По данным на 3 октября, в стационарном офисе Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана в Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") зарегистрировались для дальнейшего получения гражданства страны семь жителей Карабахского экономического региона. Имена, национальности и другие данные этих людей ГМС не разглашает, - сообщила корреспонденту "Кавказского узлу" пресс-служба миграционной службы.

Ведомство распространило фотографии этих людей, снятые в момент обращения к азербайджанским чиновникам. Фотографии сняты с тыльной стороны, лиц не видно.

Из семи зарегистрированных жителей пятеро пришли к офис ГМС, открытый в Ханкенди. А двое выразили желание стать гражданами Азербайджана в ходе посещений сотрудниками районов Ханкенди. "Они намерены получить паспорта Азербайджанской республики и социальное обеспечение, пользуясь правами граждан страны", - добавили в ГМС.

Регистрацией занимается миграционная служба. МВД в Карабахе занято только обеспечением общественной безопасности, объяснил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы МВД Элшад Гаджиев.

С 28 сентября в интернете действует созданный Миграционной службой специальный сайт для армянских жителей Карабаха. Сайт функционирует на русском, азербайджанском, армянском и английском языках. В нем открыта страница для первичной регистрации. После заполнения пустых окон (ФИО, дата и место рождения, дата въезда в Карабах, телефон, электронная почта, вотсапп, документ, удостоверяющий личность, загрузка копии документов) эти данные вместе с заявлением в электронном виде отправляются в Государственную миграционную службу в Баку для постановки на первичный учет.

Наряду с ГМС в Карабахском регионе работают сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана для сбора данных о жителях, которым полагаются государственные пенсии, выплаты и удовлетворение прочих социальных потребностей, указано в пресс-релизе Минтруда Азербайджана.

Один из жителей Ханкенди, который назвался Владимиром Майтарчяном, обратился к азербайджанским врачам, следует из записи, опубликованной 2 октября в YouTube-канале Baku TV. На видео его осмотрели врачи, он рассказал им, что пришел в связи с болью в почке, из которой ранее дважды были удалены камни.

Для жителей Карабаха отдельных условий предоставления гражданства не предусмотрено, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в государственном агентстве социальных инноваций и услуг гражданам (ASAN). "Выполняющие законы Азербайджана лица могут получать гражданство Азербайджана, обратившись в стационарные и мобильные службы ASAN xidmеt" (ASAN услуга - перевод с азербайджанского). Эта служба сотрудничает с миграционной службой", - объяснили в Госагентстве.

Армяне Карабаха могут обращаться за гражданством Азербайджана в рамках проводимой реинтеграции жителей региона, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, исполнительный директор Центра социальных исследований Сахиб Мамедов.

"Проживавшие в Карабахе до 1 января 1992 года все лица и их дети автоматически могут считаться гражданами Азербайджана, если обратятся с заявлением о намерении принять это гражданство. Для этого они могут подать заявления в мобильные пункты ASAN xidmət в городе Ханкенди или офисы этой организации в других городах. Одновременно им придется отказаться от гражданства Армении, если получили паспорт этой страны. Другие лица, к примеру, создавшие семьи с людьми, подпадающими под автоматическое получение гражданства, должны пройти процедуру натурализации, предусмотренную для иностранцев, эмигрировавших в Азербайджан, в соответствии с законодательством страны. До тех пор пока им не будут вручены паспорта Азербайджана, армянские жители Карабаха могут проживать в регионе в статусе лиц без гражданства", - уточнил С.Мамедов.

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